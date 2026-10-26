Cinco proyectos educativos de Castilla y León reciben los premios 'Enseñamos a Leer' 2026. - JUNTA DE CYL

VALLADOLID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cinco proyectos educativos de Castilla y León han recibido hoy los Premios 'Enseñamos a Leer' 2026 en un acto celebrado en la Consejería de Educación, en Valladolid, con la presencia del director general de Innovación y Formación del Profesorado, Luis Domingo González Núñez.

El certamen, organizado por la Fundación José Manuel Lara y la Universidad Internacional de Valencia (VIU), en colaboración con el departamento autonómico, reconoce iniciativas docentes destinadas a fomentar la lectura entre el alumnado de centros sostenidos con fondos públicos de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato.

Esta segunda edición de la convocatoria ha registrado 31 proyectos presentados desde las nueve provincias de la comunidad autónoma. Durante el encuentro, el director general de Innovación y Formación del Profesorado ha agradecido la participación del profesorado y se ha referido a la relevancia que adquiere el hábito lector en la comprensión, el aprendizaje y el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes.

En el cuadro de distinciones, el primer premio ha recaído en Beatriz Suárez Quijada, del CEIP Ignacio Martín Baró de Valladolid, por el trabajo 'Creando contextos lectores para descubrir el mundo: la lectura como creadora de identidades'. El segundo premio ha correspondido a Remedios Gómez Pérez, del IES Jorge Santayana de Ávila, por 'Litflix. De lectores a creadores', mientras que el tercer galardón ha distinguido a Raquel de Prado García, del CEIP San Francisco de Mayorga (Valladolid), por su iniciativa 'Cuentos infinitos'.

Asimismo, el reconocimiento a la Biblioteca más innovadora ha sido concedido a Ana Beatriz Rodríguez González, del CEIP La Laguna de Laguna de Duero (Valladolid), por la propuesta 'Naturaleo', y el Premio Especial a la Educación Inclusiva en el Fomento de la Lectura ha recaído en Sonsoles Martín Domínguez, del CPRFP Laldea de Ávila, por 'Plantamos prevención, recolectamos seguridad'.

Los galardones contemplan formación universitaria, materiales educativos y dotaciones de continuidad, que en el caso de la biblioteca escolar añaden fondos para libros y dos ordenadores portátiles.

La jornada ha contado igualmente con la intervención del director general de la Fundación José Manuel Lara, Pablo Morillo, y de la rectora de la Universidad Internacional de Valencia, Eva María Giner, antes de que los premiados participaran en la mesa de debate 'La lectura en las aulas: retos para el éxito escolar'.

Para concluir el acto, González Núñez ha subrayado el valor formativo de los libros y ha asegurado: "La lectura no es solo una herramienta de aprendizaje. Nos ayuda a comprender el mundo, a desarrollar el pensamiento crítico y a construir una opinión propia. Enseñar a leer es también enseñar a disfrutar de los libros y descubrir todo lo que pueden ofrecernos".