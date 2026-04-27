Cinco radioaficionados vallisoletanos, reconocidos por su colaboración con el Gobierno en situaciones de emergencia - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN VALLADOLID

VALLADOLID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, ha presidido este lunes la entrega de los diplomas que reconocen la "permanencia en el servicio y la colaboración desinteresada" de cinco radioaficionados de Valladolid con Protección Civil ante situaciones de emergencia.

Canales ha agradecido a los voluntarios "su disposición desinteresada, porque ponen todo su conocimiento especializado y todos los recursos de la Red Nacional de Radio de Emergencia (Remer)en Valladolid al servicio del Gobierno de España, para ayudar a gestionar precisamente las situaciones más complicadas, cuando es necesaria su ayuda para asistir a los ciudadanos ante una emergencia".

Los radioaficionados vallisoletanos que han sido reconocidos hoy son Pedro L.Martínez, por 35 años de servicio en Remer; José F.Fernández y José M. Hernández, que llevan 30 años prestando este apoyo; Fernando J. Rodríguez, que suma ya 20 años de colaboración con la red, y María M. Gallardo, con diez años de antigüedad en Remer.

Remer es una red estatal alternativa y complementaria a otras redes de comunicaciones utilizadas por la Secretaría General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior. Surgió en los años 80 y está compuesta por más de 3.000 radioaficionados acreditados, que cubren todo el territorio nacional, 26 de ellos en Valladolid, como colaboradores voluntarios del Sistema de Protección Civil.

Estos siguen las normas e instrucciones de la Secretaría General de Protección Civil y Emergencias, y usan sus propios medios de radiocomunicaciones para las misiones que les encomiendan, según ha detallado la Subdelegación del Gobierno en un comunicado recogido por Europa Press.

La Remer se activa cuando los medios de comunicación convencionales pierden o ven mermada su capacidad, como en situaciones de apagones, interferencias ouso de inhibidores de la señal, dado que las telecomunicaciones son "esenciales" para asegurar la coordinación operativa de los recursos que intervienen en situaciones de emergencia y es "vital" tener prevista la activación de medios adicionales que suplan o complementen a los que se han visto afectados.

La Red constituye un sistema de comunicaciones alternativo y complementario a las redes de comunicación utilizadas por la Secretaría General de Protección Civil y Emergencias, que permite la recogida de información relevante sobre cualquier situación de la emergencia y la transmisión de mensajes a aquellos destinatarios que, por las características de la emergencia, no dispongan de otros medios de comunicación operativos.

Así, su estructura operativa permite a los radioaficionados acreditados colaborar en emergencias, asumiendo voluntariamente las funciones que les asigne la Secretaría General de Protección Civil y Emergencias, como apoyo al Sistema Nacional de Protección Civil, cuando es necesario.