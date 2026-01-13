Cinco rutas invitarán a descubrir cinco rincones naturales de Ávila este fin de semana

ÁVILA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cinco rutas guiadas interpretativas invitarán este fin de semana a descubrir otros tantos rincones naturales del término municipal de Ávila, dentro de la programación medioambiental impulsada por el Ayuntamiento.

La propuesta permitirá acercarse al entorno natural de la ciudad de la mano de expertos y conocer de cerca su riqueza paisajística, vegetal y faunística, han informado a Europa Press fuentes municipales.

La iniciativa se desarrollará del 16 al 18 de enero en diferentes horarios y ofrecerá la posibilidad de recorrer cinco parajes naturales a través de visitas guiadas pensadas para todos los públicos con guías especializados que explicarán las características de los espacios visitados y los valores medioambientales que albergan.

Las rutas comenzarán el viernes 16 de enero, a las 17.00 horas, con una visita guiada a dos jardines urbanos emblemáticos de la ciudad, como son San Antonio y el Recreo. La programación continuará el sábado con dos nuevos itinerarios, el primero de ellos a las 10.00 horas partirá la ruta que recorrerá la Dehesa del Gansino y, ya por la tarde, a las 17.00, se realizará la que tendrá como destino el paraje de Fuentes Claras.

La tercera jornada de estas rutas guiadas se celebrará el domingo, con otras dos propuestas. A las 10.00 horas los participantes podrán adentrarse en el paraje de Aldeagordillo y, a las 17.00, se llevará a cabo la ruta que recorrerá el parque de El Soto, uno de los espacios verdes más representativos del entorno urbano.

La actividad es de carácter gratuito aunque requiere inscripción previa en el correo electrónico cmasannicolas@ayuntavila.com.