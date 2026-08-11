Cincuenta y nueve agentes de Policía se incorporan a la Comisaría de Valladolid y se alcanza una cobertura del 91,7%

Mónica Martín y Jacinto Canales en la recepción a los nuevos agentes de la Policía Nacional. - SUB GBENO EN VALLADOLID

VALLADOLID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, y la comisaria jefa provincial en funciones, Mónica Martín, ha dado hoy la bienvenida a los 59 nuevos agentes que se incorporan a la Policía Nacional y ha afirmado que "Valladolid es una ciudad que ofrece múltiples ventajas" para desarrollar "un buen proyecto de vida".

"Quiero dar la bienvenida a estos nuevos agentes que se incorporan a nuestra provincia y agradecerles su vocación de servicio y el compromiso que adquieren con la ciudadanía de Valladolid", ha afirmado Canales, quien ha destacado que estas incorporaciones se alcanza el 91,97 por ciento la cobertura de la Comisaría Provincial.

En este sentido, el subdelegado ha afirmado que detrás de cada plaza que se consigue "cubrir una mayor capacidad para prevenir delitos, investigar, proteger y atender a los ciudadanos" a lo que ha añadido que reforzar la Policía Nacional "significa reforzar la seguridad y, con ella, la libertad y la convivencia en Valladolid".

Asimismo, Jacinto Canales ha subrayado que estas incorporaciones "no son algo aislado" ya que responden "al esfuerzo que está haciendo el Gobierno de España por fortalecer" las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Así, ha recordado que en este año 2026 se han convocado 6.094 nuevas plazas entre Policía Nacional y Guardia Civil, "la mayor oferta de empleo público" para fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en los últimos 15 años.

Los nuevos efectivos que llegan a la Comisaría Provincial son catorce inspectores -nueve de ellos recién licenciados en la Escuela Nacional de Policía-, siete subinspectores, seis oficiales y 32 policías.