Cine, libros y varios reconocimientos en el programa para conmemorar el día contra la Violencia de Género en Burgos

BURGOS 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Burgos y el Consejo Sectorial de Igualdad de Mujeres y Hombres han presentado este martes el programa de actividades para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25N), que este año lleva por lema 'Cuando las raíces no sostienen, las mujeres crecemos' y que reunirá en la capital burgalesa proyecciones cinematográficas, encuentros literarios y una gala de reconocimientos.

La iniciativa nace de una demanda histórica del propio Consejo Sectorial para unificar las actividades de todas las asociaciones de la ciudad y para llevar a cabo esta coordinación, se designó a la asociación 'La Rueda'.

La presidenta de la Gerencia de Servicios Sociales, Mila del Campo, ha explicado que el programa arrancará con un ciclo de cineforum que se celebrará en los cines Van Golem los jueves 5, 12 y 19 de noviembre a las 19:30 horas, con el objetivo de dar visibilidad a formas de violencia habitualmente silenciadas.

La primera sesión estará dedicada a las mujeres con discapacidad mediante la proyección del documental 'Amadas', realizado por Cocemfe Navarra. El ciclo continuará el 12 de noviembre con la cinta 'Sombra nómada', enfocada en las situaciones que afrontan las mujeres migrantes que retornan a sus países de origen y el 19 de noviembre se proyectará 'Penri Pen', un documental que analiza la realidad de las mujeres gitanas y que contará con la intervención de la activista y artista Viviana Reyecta.

Por su parte, la presidenta de la Asociación La Rueda, Laura Villagrasa, ha explicado que también se van a desarrollar los llamados "conversatorios", coordinados en colaboración con la Asociación de Libreros de Burgos. El primer encuentro tendrá lugar el 10 de noviembre a las 20:00 horas en la librería La Llave del barrio de Gamonal.

Los debates continuarán el 17 de noviembre en el espacio Ágora de la Fundación Caja de Burgos a las 19:00 horas. El 20 de noviembre a las 20:00 horas, la librería Hijos de Santiago Rodríguez acogerá a la periodista Marta González Novo con su obra 'Una bañera de hojas secas', mientras que el ciclo concluirá el 1 de diciembre a las 19:00 horas en la Sala Polisón del Teatro Principal con la divulgadora Julia Salander y su novela 'Uñas sucias'.

Como principal novedad de esta edición, el próximo 24 de noviembre se celebrará una gala conducida por la cómica Patricia Zornoza para distinguir a personas e instituciones implicadas activamente en la erradicación de la violencia machista.

Entre las personas homenajeadas figuran la periodista Angélica González, de Diario de Burgos; el doctor Abel Renuncio, ginecólogo del Hospital Universitario de Burgos y responsable de la Unidad de Atención a la Mujer; y Celia Tobar, agente de igualdad del Consistorio burgalés recientemente jubilada tras una extensa trayectoria desde la creación de la Concejalía de la Mujer.