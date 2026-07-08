El cineasta sueco Carl Sundström presenta este jueves en Valladolid el estreno mundial de 'The Waiting Man'

Archivo - Imagen de 'The Waiting Man', del cineasta sueco Carl Sundström. - 'THE WAITING MAN' - Archivo

VALLADOLID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El cineasta sueco Carl Sundström presenta este jueves, 9 de julio, el estreno mundial de su película 'The Waiting Man' en el marco del Festival Internacional de Cine Fantástico y de Terror de Valladolid - PUFA (Pucela Fantástica) de Valladolid.

El director estará acompañado por la actriz protagonista, Mayuko Lindström; y el coguionista y productor, Nathaniel P. Erlandsson, para explicar los detalles del filme incluido en la sección Aquelarres del certamen vallisoletano.

La película, programada a las 18:00 horas en el Auditorio Fundos Fórum, sigue a un creador de contenidos obsesionado con la aparición de una misteriosa figura inmóvil que parece observar cada uno de sus movimientos.

A partir de esa premisa, el director combina recursos del found footage y la narrativa clásica para levantar una reflexión sobre la relación con las imágenes, la exposición permanente y los nuevos miedos de la era digital, con referencias al creepypasta y al folclore japonés.

Con este largometraje, Carl Sundström explora el lenguaje del falso documental y el cine de atmósfera que ya había desarrollado en trabajos como 'Documenting the Witch Path' o 'Reportage November'.

Así, la presencia del equipo artístico y creativo permitirá al público compartir el estreno de la película con sus autores antes de iniciar su recorrido internacional.

En general, la jornada de este jueves de PUFA comenzará a las 12.00 horas en el Espacio Seminci con el encuentro 'Leyendas y misterios de Castilla y León', protagonizado por el escritor vallisoletano Víctor M. del Pozo.

Autor de novelas como 'El sillón del diablo', 'El crimen de Canterac' o 'El misterio del Puente Mayor', Del Pozo ofrecerá un recorrido por algunas de las historias más inquietantes del patrimonio legendario de la Comunidad y analizará cómo ese imaginario ha alimentado durante siglos la literatura y el cine fantástico.

La programación de la tarde arrancará a las 16.15 horas en el Auditorio Fundos Fórum con 'Lenore', ópera prima del australiano David Ward, un thriller de cyber-horror que toma como punto de partida la desaparición de una popular influencer para construir una historia sobre la identidad digital, la dependencia tecnológica y los límites entre lo virtual y lo real.

Con ecos de Edgar Allan Poe y del cine de David Cronenberg, la película propone una mirada contemporánea a algunos de los miedos más reconocibles de nuestro tiempo.

JANUR IRENG, TERROR INDONESIO

La Sección Oficial incorporará después, a las 20.15 horas en Cines Broadway, 'Janur Ireng', del indonesio Kimo Stamboel, uno de los nombres más reconocidos del fantástico asiático actual.

Precuela del éxito 'Sewu Dino', la película recupera el imaginario de la magia negra y las maldiciones ancestrales para construir un intenso relato sobrenatural donde conviven el terror psicológico, las posesiones y el folclore tradicional de Indonesia.

La cuarta sesión del festival se completará a las 22.00 horas también en los Broadway con la proyección de 'Appofeniacs', debut en el largometraje del estadounidense Chris Marrs Piliero, conocido por su trayectoria como realizador de videoclips para artistas como Ariana Grande, Britney Spears o The Black Keys.

La película traslada al terreno del fantástico cuestiones tan actuales como los deepfakes o la inteligencia artificial mediante un thriller que combina humor negro, sátira y violencia, y que ya ha pasado por festivales como Fantastic Fest, FrightFest o Screamfest.