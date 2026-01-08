El Circuito Cadete de sable reúne en Segovia a 350 jóvenes sablistas de todo el mundo

SEGOVIA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Circuito Cadete Ciudad de Segovia de sable individual y de equipos, organizado por el Club de Esgrima de Segovia, reunirá a 350 jóvenes sablistas de todo el mundo en la competición que tendrá lugar los días 10 y 11 de enero.

Las pruebas individual y por equipos tendrán lugar en el Pabellón Polideportivo Pedro Delgado, sede en la que el Club de Esgrima de Segovia imparte sus clases habitualmente. La final individual tendrá lugar en la Academia de Artillería, señala el Consistorio en un comunicado.

El circuito es una de las seis pruebas "más importantes" de la temporada. En ella se congregarán cerca de 350 de los mejores sablistas del mundo menores de 17 años, que optarán al pase al Campeonato de Europa de Tiblisi (Georgia) o al Campeonato del Mundo de Río de Janeiro (Brasil) que se celebrará el próximo mes de abril.

Procedentes de más de 20 nacionalidades, entre las federaciones favoritas destacan Francia o Uzbekistán. Para la prueba por equipos participarán tiradores de once países.

El sábado 10 tendrá lugar la competición individual, con inicio en el Pedro Delgado, a las 9 horas. A las 18 horas se celebrarán las semifinales y finales en la Academia de Artillería. El domingo se disputará la competición por equipos en la que participarán 10 equipos nacionales, a partir de las 9 horas.

El público interesado en la esgrima podrá asistir de manera gratuita. También habrá emisión del encuentro en streaming (los enlaces serán publicados en las redes sociales del Club de Esgrima de Segovia y de Madrid).

El Club ha contado con la ayuda del Instituto Municipal de Deportes de Segovia, la Junta de Castilla y León y las Federaciones de Esgrima Internacional, Española y Castellano Leonesa.