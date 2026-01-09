El circuito de la Cañada acoge este domingo el XXXVIII Cross Ciudad de Valladolid, sin categoría 'internacional'

Presentación del XXXVIII Cross Ciudad de Valladolid. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El domingo 11 de enero se celebrará la edición 38 del Cross Ciudad de Valladolid, en el circuito de La Cañada Real, y tras perder la categoría internacional, condicionado por un menor presupuesto, como han apuntado fuentes de la Federación de Atletismo de Castilla y León en un comunicado recogido por Europa Press.

El evento se ha presentado este viernes en rueda de prensa en el Ayuntamiento de Valladolid con la presencia de la concejal de Participación Ciudadana y Deportes y exatleta olímpica Mayte Martínez.

El evento, según ha mencionado la Federación en el comunicado, está "condicionado" en 2026 por un menor presupuesto y se ha visto "obligado a renunciar a la categoría internacional de la prueba, perdiendo incluso la oportunidad de acceder al nivel plata de dicho calendario".

Mantiene la categoría nacional dentro del Calendario ADOC y, eso sí, sigue como "el segundo cross más numeroso de toda Castilla y León", solo por detrás del de Atapuerca (Burgos).

Habrá más de 5.000 euros de premios en metálico para los mejores atletas de las categorías absoluta, sub-23 y sub-20.

La Federación castellanoyleonesa ha aseverado que ha centrado sus esfuerzos en contar con "el mejor cartel de atletas españoles disponibles", pero también con la dificultad de que este mismo fin de semana se disputa en Estados Unidos el Mundial de campo a través. Eso ha provocado que atletas que ya habían confirmado su presencia en Valladolid, como la campeona de Europa María Forero o la internacional Ángela Viciosa, hayan tenido que renunciar al ser convocadas por la Selección Española.

Entre los que sí que participarán estará el finalista olímpico burgalés Dani Arce, que fue internacional en el último Europeo de campo a través y que tendrá como principales rivales, según la Federación, al segoviano Javi Guerra, campeón de España de Maratón y Media Maratón en seis ocasiones; el vallisoletano Vicente Viciosa, reciente ganador del circuito regional de campo a través, o el último campeón de España de los 5 kilómetros, Pablo Sánchez.

Otros atletas locales destacados son Keno García, segundo en las citas de Cantimpalos y Venta de Baños, o Rubén Sánchez, que ha logrado esta temporada posiciones destacadas en el Cross de las Doce Uvas, la San Silvestre Ciudad de León o Cantimpalos (Segovia).

En la prueba femenina se espera la presencia de la burgalesa Lidia Campo, campeona de España de los 10 kilómetros en 2024; la vallisoletana María Viciosa, que hace unas semanas disputaba el Europeo de Cross en Portugal; la burguesa Inés Herault, que también defendió los colores de España en esa cita continental; la gallega del Vicky Foods Athletics, Antía Castro, campeona de España de Trail y 3.000 obstáculos en 2025; o Jimena Blanco, campeona de Europa sub-23 de cross por clubes esta misma temporada.

Mayte Martínez ha destacado en la presentación la "ilusión" que le hace presentar el evento y que permitirá ver pruebas desde el atletismo de base hasta la lucha por los títulos de las categorías principales.

El presidente de la Federación Regional, Gerardo García, quiso comenzar con un agradecimiento al Ayuntamiento porque, "un año más, podamos hacer esta prueba", y ha recordado que "es el segundo en número de participantes en nuestra Comunidad, sólo por detrás de Atapuerca, pese a contar con un menor presupuesto que otros croses de la región".

Gerardo García quiso poner en valor la presencia de atletas de la talla de Dani Arce, Javi Guerra, Lidia Campo o María Viciosa, entre otros, aunque lamentó que la coincidencia con el Mundial de campo a través de Estados Unidos "nos haya privado de ver en Valladolid a otros grandes atletas como María Forero o Ángela Viciosa".

El director técnico de la Federación, Juan Antonio González, completó la información previa del Cross Ciudad de Valladolid con el apunte de que "el circuito está en perfectas condiciones" y ha añadido que "este año se han ajustado las distancias de las diferentes carreras para que coincidan con las establecidas por la Federación Española en el Nacional de campo a través, que se disputará en Córdoba a finales de este mes de enero".

Por último, Gerardo García tomó de nuevo la palabra para recordar que "de Valladolid saldrán los atletas que representarán a Castilla y León en este Campeonato de España en tierras andaluzas, y aunque las previsiones dan lluvia para el domingo se ha mostrado "seguro" de que "la prueba será un éxito como lo fue el pasado año".

Además, dependiendo de los criterios que determine la Real Federación Española de Atletismo, de la cita vallisoletana saldrá también el orden de los clubes de Castilla y León con derecho a partir en el Nacional de campo a través que se celebrará en Atapuerca (Burgos) en noviembre de 2026.

La jornada arrancará a las 10.30 horas con la categoría sub-16 femenina, para a continuación disputarse el resto de pruebas en cada uno de los diferentes grupos de edad. Las pruebas absoluto y sub-23 se llevarán a cabo a las 12.50 horas, en categoría femenina, y a las 13.25, en masculina.