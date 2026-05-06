El circuito de carreras populares nocturnas de Herbalife anuncia una cita en Valladolid el 6 de junio

Cartel de la prueba del Herbalife Night Run en el estadio José Zorrilla Valladolid. - HERBALIFE

VALLADOLID 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Circuito Herbalife Night Run llegará a Valladolid con una carrera nocturna con salida y llegada en el estadio José Zorrilla el próximo 6 de junio, después de pasar por Mallorca, Madrid y Sevilla.

Así lo ha anunciado la organización del circuito en un comunicado recogido por Europa Press en el que se ha dado a conocer la cuarta sede del mismo, que hasta ahora no se había confirmado. Cabe recordar que esta iniciativa cuenta con patrocinio del Ayuntamiento de Valladolid, que aportó mediante un contrato por valor 153.670 euros.

El circuito, han explicado las mismas fuentes, "permite a los aficionados correr por dentro de los mejores estadios de España" iluminados, ya que se celebran "por la noche".

Los corredores podrán disfrutar de una carrera de 5 kilómetros, con salida y meta en los aledaños del estadio y un final "inolvidable", con una vuelta de honor por el perímetro del terreno de juego del Estadio José Zorrilla, casa del Real Valladolid CF.

El circuito ha pasado ya en los últimos meses por los estadios Riyadh Air Metropolitano, del Atlético de Madrid; Son Moix, del Real Mallorca; y Ramón Sánchez Pizjuán, del Sevilla FC.

Habrá además una carrera 'Kids' para los más pequeños a partir de las 20.00 horas, en la que los niños podrán correr dentro del estadio también. Las diferentes categorías infantiles adaptarán las distancias a cada edad, lo que permitirá a los niños completar el recorrido en el interior del estadio mientras familiares y acompañantes los animan desde la grada.

LA CARRERA, "AL CAER LA NOCHE", A LAS 21.30

Más tarde, "al caer la noche y bajo los focos" a las 21.30 horas, se dará salida a la prueba. En paralelo, habrá una 'fanzone' del evento que ofrecerá música y actividades lúdicas para participantes y acompañantes.

La organización prevé una "amplia participación", tanto de corredores locales como de visitantes.

Las inscripciones están abiertas desde este miércoles en www.circuitonightrun.com con un coste de 12 euros, mientras que las carreras infantiles cuentan con una tarifa de 6 euros.

Cabe añadir que en los últimos meses los grupos de la oposición municipal han criticado la "falta de transparencia" del equipo de gobierno del Ayuntamiento con respecto al contrato de patrocinio del circuito Herbalife, entre otros aspectos porque consideraban que se destinaban a promocionar unos eventos que no se desarrollaban en la ciudad.

Asimismo, advirtieron de que estos contratos, por su naturaleza y volumen económico, deberían someterse a un "control más exhaustivo".