El Círculo de Oro 2025 recae en Fernando Santos (Editorial MIC) por contribuir al desarrollo económico y social leonés

LEÓN 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Círculo Empresarial Leonés (CEL) ha acordado conceder el Premio Círculo de Oro 2025, en su vigésimo tercera edición, a Fernando Santos Vicente, CEO y administrador solidario de Editorial MIC, en reconocimiento a su destacada trayectoria empresarial y a su contribución al desarrollo económico y social de la provincia de León.

La decisión fue adoptada por unanimidad por la Junta Directiva del CEL en su sesión ordinaria celebrada el pasado día 29 de enero, valorando una carrera empresarial construida desde León y proyectada "con éxito" al conjunto de España y al ámbito internacional.

El Premio Círculo de Oro, creado en el año 2000, constituye el máximo reconocimiento empresarial que concede el CEL y distingue a aquellas personas o entidades que representan los valores del emprendimiento, la innovación, la responsabilidad y el compromiso con el territorio.

Nacido en León en 1969, Fernando Santos es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra. En 1994 fundó, junto a Ana Martínez, Editorial MIC, grupo empresarial integrado actualmente por Producciones MIC, Editorial MIC y MIC Portugal, y que forma parte del Grupo Vergara.

Desde sus inicios la compañía ha destacado por su capacidad de anticipación a los cambios del sector de la comunicación, desarrollando modelos editoriales innovadores y sostenibles y ha tenido "especial relevancia" la creación de la fórmula de 'editar sin pagar', "pionera" en España, que permitió democratizar el acceso a la comunicación institucional y empresarial, según ha informado a Europa Press en un comunicado el CEL.

Bajo su dirección, Editorial MIC ha experimentado un crecimiento sostenido, con presencia en numerosas ciudades españolas y una "sólida especialización" en sectores estratégicos como el turismo, el ámbito institucional, el sector sanitario y el ámbito festivo. La empresa es hoy líder en contratación pública dentro de su sector.

IMPACTO ECONÓMICO E INTERNACIONALIZACIÓN

El grupo alcanza una facturación anual consolidada cercana a los 20 millones de euros y cuenta con una plantilla superior a 180 trabajadores, integrando perfiles altamente cualificados. Publica anualmente más de 1.000 revistas y 45.000 anuncios, actuando como canal directo de visibilidad para miles de pequeñas y medianas empresas.

El proceso de internacionalización iniciado en 2012, con presencia en Portugal y Estados Unidos, y las próximas aperturas en Italia y Francia refuerzan la proyección exterior de una empresa nacida en León y "firmemente" vinculada a su territorio.

GALA

La Gala del Círculo de Oro 2025 se celebrará el próximo 27 de febrero, a las 20.00 horas, en el Palacio de Exposiciones y Congresos de León. El evento cuenta con el patrocinio de Caja Rural y Energy Aid, así como con la colaboración de RMD, Bernesga Motor, 2HLiving, el Ayuntamiento de León y la Cámara de Comercio e Industria de León.

Como en ediciones anteriores, el CEL destinará el 10 por ciento de la recaudación de las entradas a una causa benéfica, reforzando el compromiso social que caracteriza a este galardón. Este año la entidad elegida ha sido la Asociación de Enfermedades Raras de León (Aderle).