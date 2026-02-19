El CIS publica este viernes un avance de resultados de la encuesta preelectoral de CyL

Archivo - Una persona mete su voto en una urna. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicará este viernes, 20 de febrero, un avance de resultados de una encuesta preelectoral de los comicios fijados para el 15 de marzo en Castilla y León.

En concreto, a las 12.30 horas, dará a conocer el avance de resultados del estudio 'Preelectoral elecciones autonómicas 2026. Comunidad Autónoma de Castilla y León'.

El mismo estará a disposición de todos los medios y personas interesadas en la web del Centro de Investigaciones Sociológicas (www.cis.es).

