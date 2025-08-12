Cisla y Rivilla de Barajas (Ávila) "estrechan lazos" en una marcha que ensalzan "el patrimonio y la vecindad"

ÁVILA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Más de medio centenar de vecinos de la localidad abulense de Rivilla de Barajas han participado en una marcha nocturna al municipio vecino de Cisla, en una actividad que ha permitido "estrechar los lazos entre localidades y poner en valor el patrimonio y sus mejoras".

La actividad ha consistido en una marcha nocturna de diez kilómetros de distancia, la que separa ambos pueblos, con el fin de descubrir la nueva iluminación de la iglesia de Cisla.

La caminata comenzó al anochecer y "transcurrió en un ambiente festivo y de convivencia" en el que los participantes "disfrutaron del recorrido bajo las estrellas, con paradas para conversar y compartir anécdotas", según ha explicado el alcalde de la localidad, Anselmo Sanz Coll en un comunicado de prensa recogido por Europa Press.

Al llegar a Cisla, los caminantes fueron recibidos por vecinos y autoridades locales, quienes mostraron "con orgullo" la renovada iluminación de la iglesia, "diseñada para realzar la belleza arquitectónica del templo y permitir que su fachada luzca en todo su esplendor durante la noche".

Tras la visita, los asistentes compartieron un refrigerio y disfrutaron de momentos de confraternidad, antes de regresar a Rivilla, esta vez en vehículos organizados por voluntarios.

Sanz Coll ha destacado la "buena participación y el espíritu de unión entre los vecinos" que se ha palpado en esta actividad, que no solo ha permitido "disfrutar del entorno y conocer proyectos de pueblos cercanos", sino que ha fortalecido "los lazos de amistad y colaboración entre" ambas comunidades.

La marcha nocturna a Cisla se suma a otras iniciativas impulsadas en Rivilla de Barajas para promover el deporte, la vida saludable y la interacción social, lo que "refuerza el compromiso del municipio con el bienestar y la cohesión vecinal".