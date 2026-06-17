La Cistérniga celebra los 175 años de su emancipación de Valladolid con el II Mercado Medieval y la Orquesta Panorama

Presentación del II Mercado Medieval de La Cistérniga. - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de La Cistérniga conmemorará este fin de semana, 19, 20 y 21 de junio, el 175 aniversario de la emancipación de la ciudad de Valladolid en la segunda edición del Mercado Medieval que concluirá con un concierto a cargo de la Orquesta Panorama.

La cita, que "consolida la apuesta del municipio por recuperar la tradición de estos mercados", adquiere un "significado especial" con esta conmemoración, que se plasmará en un evento de tres días en la plaza Mayor.

Esta será el escenario de una celebración que "une historia, cultura y tradición popular", según ha subrayado el Ayuntamiento de la Cistérniga en un comunicado recogido por Europa Press.

El mercado contará con una amplia oferta de puestos de artesanía y gastronomía, en los que vecinos y visitantes podrán descubrir productos y oficios de inspiración medieval.

Además, la zona infantil ocupará un lugar destacado en la programación, con actividades como pasacalles animados, actuaciones de títeres, espectáculos de acrobacias aéreas y espectáculos de fuego.

El colofón de las festividades llegará el domingo 21 de junio con el 'Concierto de la Emancipación', una actuación especial a cargo de la Orquesta Panorama que pondrá el punto final a tres días de celebración y rendirá homenaje al momento histórico en que La Cistérniga se constituyó como municipio independiente hace ya 175 años.

El Ayuntamiento ha invitado a todos los vecinos y visitantes a participar en estas jornadas y a sumarse a la conmemoración "de un aniversario que forma parte de la identidad y la historia de La Cistérniga".