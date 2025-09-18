Cistérniga y Pedrajas de San Esteban se incorporan en 2026 a la gestión de Reval, que alcanza 217 municipios delegados

VALLADOLID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Cistérniga y Pedrajas de San Esteban se incorporarán en 2026 a la gestión del Organismo Autónomo de Recaudación de la Diputación de Valladolid (Reval), que alcanza los 217 municipios delegados.

La confianza depositada por los municipios se refleja en las nuevas delegaciones formalizadas durante 2025, que entrarán en vigor el próximo 1 de enero de 2026, han informado a Europa Press fuentes de la Diputación.

En este ejercicio, el Ayuntamiento de La Cistérniga ha decidido encomendar a Reval la gestión tributaria y recaudatoria de los principales impuestos municipales, como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) y el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE).

Asimismo, la entidad se encargará de la recaudación del resto de recursos tributarios de derecho público (agua, basuras, y demás tasas municipales).

Por su parte, Pedrajas de San Esteban ha delegado la gestión tributaria y recaudatoria del IVTM, además de la recaudación de los demás recursos tributarios de derecho público.

Estas incorporaciones permitirán que, a partir de 2026, el número de ayuntamientos adheridos a Reval continúe creciendo. En el caso del IBI, se pasará de 215 a 216 municipios; en el IAE, de 216 a 217; y en el IVTM, de 215 en 2025 a 217 en 2026.

También se verá un incremento en las tasas, que pasarán de 205 a 207 ayuntamientos, mientras que los gastos de ejecución de ruinas se mantendrán en 207 consistorios. La evolución de los últimos años demuestra la tendencia al alza en la adhesión de municipios a Reval, ha señalado la Institución provincial.

Así, en 2023, el Ayuntamiento de Peñafiel delegó la gestión y recaudación del IAE y del IVTM, cuyas competencias entraron en vigor en 2024. En 2024 fue el turno de San Miguel del Arroyo, que confió a Reval la gestión y recaudación del IVTM, con efectos desde enero de 2025. Finalmente, en 2025 se incorporaron también las tasas de suministro de agua de San Miguel del Arroyo, Tordehumos y Torrelobatón, ampliando hasta 205 el número de municipios en los que Reval gestiona ya tasas municipales. En una provincia con 225 municipios y nueve pedanías, la gran mayoría ha optado por delegar en Reval su gestión tributaria y recaudatoria.