Detenido por golpear con un puño americano en la cabeza a un joven en Valladolid

Archivo - Sucesos.- Siete detenidos y un identificado en prisión en la última semana en Valladolid por delitos de hurto - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VALLADOLID, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a un joven como presunto autor de un delito de lesiones por agredir con un puño americano a otro hombre, al que citó para que bajase de su domicilio a la vía pública y que necesitó seis grapas en la cabeza tras el ataque.

La agresión se produjo sobre las 06.00 horas del pasado 12 de julio, cuando la víctima, un hombre joven, recibió numerosos mensajes a través de una aplicación de mensajería instantánea en los que el ahora detenido le retaba a bajar a la calle y le amenazaba con ir a buscarle a él y a su madre si no lo hacía.

De acuerdo con la denuncia presentada posteriormente, la víctima mantenía desde hacía tiempo desencuentros con el hermano del presunto agresor, quien le insultaba cuando coincidían en la vía pública por discrepancias personales, aunque él evitaba cualquier enfrentamiento.

Al bajar a la calle para recriminar esa actitud, el presunto autor sacó un puño americano y comenzó a golpearle. Fue entonces cuando la víctima intentó refugiarse en el portal de su domicilio, pero recibió un fuerte golpe en la parte posterior de la cabeza, tras lo que el agresor abandonó el lugar, según ha informado la Policía Nacional a través de un comunicado recogido por Europa Press.

El herido acudió al servicio de Urgencias del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, donde fue atendido de las contusiones sufridas y recibió seis grapas para cerrar la herida en la cabeza.

Tras tener conocimiento de los hechos, los investigadores iniciaron las gestiones para identificar al presunto autor, que fue detenido en la tarde del pasado 16 de julio como presunto responsable de un delito de lesiones.

Una vez prestó declaración en dependencias policiales, el detenido quedó en libertad al carecer de antecedentes y no apreciarse riesgo de fuga, con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerido.