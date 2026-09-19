La ciudad de Ávila volverá a ser anfitriona de las actividades falleras de Fallers pel Món en abril de 2027

ÁVILA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Ávila volverá a convertirse en anfitriona de las actividades falleras de Fallers pel Món del 2 al 4 de abril de 2027, lo que convertirá a la capital abulense en la primera ciudad que acoge por tercera vez este acontecimiento, tras las experiencias vividas en los años 2013 y 2021.

Esta asociación cultural anunció anoche, en el transcurso de una gala celebrada en Alzira (Valencia), a la que asistió el alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, el nuevo destino de su gran evento fallero.

Sánchez Cabrera ha agradecido a la asociación la confianza depositada en la ciudad, a la que se prevé se desplazarán, con motivo de este evento, cerca de 5.000 valencianos para participar en una nueva edición de la plantà y cremà de una falla en la capital amurallada.

Con este motivo, ya se ha comenzado a confeccionar un programa de actividades que incluirá música, pasacalles, indumentaria tradicional, ninots o las tradicionales mascletà y cremà, con el fin de realizar una celebración que fortalecerá el vínculo que une desde hace años las ciudades de Ávila y Carcaixent, donde esta asociación tiene su sede.

"Es un auténtico orgullo que Ávila vuelva a ser la casa de Fallers Pel Món. Este evento llena nuestras calles de alegría, cultura y tradiciones, y demuestra que nuestra ciudad es un lugar acogedor, preparado para recibir grandes acontecimientos y para estrechar lazos entre territorios", ha señalado el alcalde, quien también ha destacado el importante impacto económico que supone la celebración de este evento para la ciudad y en actividades como la hostelería, el comercio o la hotelería.

En este marco y tras la gala celebrada el viernes, ya en la sede de la asociación en Carcaixent, el presidente de Fallers Pel Món, José Amores, impuso al alcalde de Ávila la Insignia de Oro de Fallers Pel Món, un reconocimiento al apoyo y la colaboración mantenidos estos años para hacer posible la celebración de los eventos de la asociación en la capital abulense.