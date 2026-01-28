La ciudad de León se posiciona como destino gastronómico "con identidad propia" en la Feria Madrid Fusión

Imagen de uno de los actos gastronómicos en los que ha participado el Ayuntamiento de León en la Feria Madrid Fusión. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

Posicionar la ciudad de León como destino gastronómico "con identidad propia", mostrar la experiencia y el talento leonés en el sector de la gastronomía y fidelizar el turismo son los objetivos del Ayuntamiento de León en la Feria Madrid Fusión 2026, foro en el que participa de la mano de Saborea España.

La Feria se celebra en Ifema de Madrid desde pasado lunes día 26 y la ciudad de León participa por sexta vez desde la entrada en el Club de Producto Saborea España, poniendo especial relevancia en el segmento del turismo gastronómico como elemento "decisor y motivacional" a la hora de elegir un destino.

Saborea España, que cumple diez años de participación Madrid Fusión, engloba dieciséis destinos: León, A Coruña, Burgos, Cambrils, Ciudad Real, Cullera, Dènia, Fuerteventura, Gandía, La Palma, Lanzarote, León, Segovia, Sevilla, Tenerife, Valladolid, Vinaròs y Zaragoza. A través de ellos trabaja para crear, ofrecer y comercializar la experiencia gastronómica dentro del sector turístico a la vez que se posiciona como "emblema" del turismo gastronómico nacional e internacional.

León tiene como objetivo en Madrid Fusión buscar la personalización del producto con el destino, su diferenciación y la propia identidad, lo que posibilita una mejora en el posicionamiento dentro del turismo gastronómico, arraigo con el turista a través de valores intangibles y experienciales que mejoran la fidelización con el destino, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

El programa de León en Madrid Fusión incluye talleres de experiencias diseñados para agentes de viajes, rutas gastronómicas para los visitantes del stand, degustaciones de tapas, catas de vino, presentaciones y demostraciones de cocina en vivo.

EXPERIENCIAS GASTRONÓMICAS

Durante la celebración de Madrid Fusión, técnicos de Turismo del Ayuntamiento de León han mantenido reuniones encaminadas a destacar la experiencia gastronómica y mejorar el tejido en este segmento, ya que la gastronomía se ha convertido en un elemento motivacional de decisión para elegir un destino, con el 56 por ciento de peso en la elección.

En el último informe de la Secretaría de Estado de Turismo, en la valoración del destino, la gastronomía tiene una nota de 4,9, siendo el máximo 5. Asimismo, se ha recibido la visita de alrededor de 50 agencias de viaje especializadas en turismo gastronómico y participado en presentaciones a periodistas y blogueros gastronómicos con el apoyo a Saborea España y sus destinos.

También ha recibido a reconocidos profesionales relacionados con las experiencias gastronómicas, a la presidenta de Saborea España, Susi Díez y a afamadas personalidades del mundo de la cocina y autoridades.

LA CECINA, "ESTRELLA"

La primera jornada de León en Madrid Fusión arrancó con la participación en un taller de experiencias con Agencias de Viajes para mostrar productos turísticos relacionados con la gastronomía y la elaboración de una tapa en el Aula Gastronómica donde la cecina fue la "estrella".

El programa continuó con la elaboración de un menú gastronómico junto con ocho destinos más para periodistas especializados y creadores de contenido. Asimismo, contó con la participación del ganador de la Feria de la Tapa 2025, que ha participado en el Concurso Nacional de Tapas y Pinchos organizado por Hostelería de España, patrocinado por el Ayuntamiento de León en colaboración con la Asociación de Hostelería de León.

La cata de 'Rosado y Picudo' y la cata a ciegas 'Intensamente León' de DO León; el 'Showcooking' para elaborar un salteado de garbanzos pico pardal con morcilla y chip de cecina de León, así como el taller de helado artesanal han sido otras de las actividades del programa de León en Madrid Fusión, que se ha complementado con las degustaciones diarias en el stand de León de cecina, alubias y croquetas, entre otros.