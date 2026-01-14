Ciudadanos Segovia acusa de mala gestión al PP tras perder fondos europeos y bloquear proyectos estratégicos

La portavoz municipal de Ciudadanos Segovia, Noemí Otero. - CS SEGOVIA

SEGOVIA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Segovia ha acusado de mala gestión al equipo de gobierno 'popular', encabezado por el alcalde José Mazarías, por la "nueva cadena de incumplimientos y errores de planificación", que ha llevado a perder fondos europeos y bloquear proyectos estratégicos.

Según la portavoz de Ciudadanos Segovia, la concejal Noemí Otero, varios casos de gestión deficiente están perjudicando las arcas municipales y en el desarrollo de la ciudad.

"Uno de los ejemplos más claros es el derribo del antiguo parque de bomberos, una actuación financiada con remanentes de tesorería que debía estar completamente ejecutada y justificada antes del 31 de diciembre de 2025, aunque las previsiones iniciales del alcalde es que estuviera concluida en 2024. Sin embargo, las obras se iniciaron a mediados de noviembre de 2025 y no han finalizado en plazo, lo que obliga ahora al Ayuntamiento a buscar financiación alternativa", ha expuesto Otero.

"Estamos ante un caso de manual de mala gestión: una obra que podría haber concluido en tiempo y forma, pero con la que, sin embargo, el equipo de gobierno ha vuelto a demostrar su incapacidad de cumplir unos plazos que ellos mismos conocían", ha señalado la portavoz naranja, que ha añadido que "esto no es un problema técnico, es una falta de previsión y de responsabilidad política".

Cs también ha alertado de la pérdida parcial de una subvención europea de 3,8 millones de euros concedida al Ayuntamiento para actuaciones en zonas verdes, entre ellas la renaturalización de cuatro plazas del barrio de Nueva Segovia, la intervención más ambiciosa, con un presupuesto cercano a los 2 millones de euros.

Sobre el desarrollo de esta obra, el concejal responsable afirmó recientemente que su ejecución a 31 de diciembre de 2025 rondaba el 85%. La Fundación Biodiversidad, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y organismo a través del que se canalizó la subvención de fondos europeos, ha denegado la prórroga solicitada por el gobierno municipal, una vez que llegó el fin de año sin finalizar el proyecto. La denegación implica que Segovia no recibirá la totalidad de los fondos previstos.

"Lo que no pague Europa lo van a tener que pagar los segovianos. Es otro proyecto mal gestionado, otro plazo incumplido y otro golpe a las cuentas municipales", ha advertido Otero.

SEGOVIA INTERMODAL

Otro asunto señalado por Ciudadanos es la participación del Ayuntamiento en la sociedad Segovia Intermodal, impulsora del puerto seco de La Costanilla, infraestructura de logística y distribución de mercancías que quedaría incluída en el proyecto de polígono industrial a las afueras de la ciudad. El Pleno de diciembre aprobó por urgencia la aportación municipal de 50.000 euros, alegando la necesidad de ejecutar ese pago de forma inmediata. Sin embargo, a día de hoy, el Ayuntamiento no ha abonado dicha cantidad.

"Nos dijeron que era urgente y ahora resulta que no se ha pagado nada. Ni urgencia, ni ejecución, ni compromiso con un proyecto estratégico para el futuro económico de Segovia", ha criticado la concejal de Ciudadanos.

"Que el Ayuntamiento se permita esta parsimonia con una cuestión estructural y estratégica es absolutamente terrible y viene de la mano otra vez más de una gestión incompetente e incapaz totalmente por parte de Mazarías", ha insistido Otero, por la relevancia que el proyecto de La Costanilla ha cobrado estos meses en el tejido social y económico de la ciudad y la provincia.

La portavoz de la formación naranja ha recordado, además, que tras dos años y medio de mandato del equipo 'popular' y del alcalde Mazarías, éste no ha ofrecido un balance público de resultados. "Hemos superado el ecuador de la legislatura y el alcalde ni siquiera se ha molestado en rendir cuentas: ni ante los segovianos en un Debate sobre el Estado de la Ciudad, ni ante la opinión pública ofreciendo ruedas de prensa con balance anual", ha razonado Noemí Otero.

"El alcalde no ha explicado qué ha hecho ni qué ha conseguido para Segovia, y eso no es casualidad: es porque tiene muy poco que contar", ha expresado de forma rotunda la portavoz de Ciudadanos, que ha afirmado que "la ciudad no puede permitirse seguir perdiendo oportunidades, fondos y proyectos por la falta de planificación y la improvisación constante de este gobierno municipal".

En último lugar, Otero se ha referido al conflicto existente entre la Policía Municipal y el equipo de gobierno, que se arrastra desde inicio de diciembre y ha supuesto la negativa de buena parte de la plantilla para cubrir servicios de actos multitudinarios de Navidad, como la Tardebuena, la Carrera del Pavo y la Cabalgata de Reyes, donde la presencia de policías municipales fue mucho menor que los convocados a cubrir el servicio.

"Estamos perplejos ante las exigencias del gobierno municipal para con este colectivo de trabajadores del Ayuntamiento. Entendemos y defendemos todas y cada una de las reclamaciones de lso policías, que no son, ni más ni menos, que cumplir con lo acordado en la mesa de negociación celebrada el 29 de agosto de 2024. El equipo de gobierno del señor Mazarías está tratando de manipular a la opinión pública para que en esta crisis los principales perjudicados sean los propios policías municipales", ha asegurado Otero.