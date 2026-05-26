Ciuden impulsa un sistema avanzado de control y gestión para microgrids híbridas en Cubillos del Sil (León)

Centro de Desarrollo de Tecnologias de la Ciuden en Cubillos del Sil (León).
Centro de Desarrollo de Tecnologias de la Ciuden en Cubillos del Sil (León). - CIUDEN
Europa Press Castilla y León
Publicado: martes, 26 mayo 2026 10:29
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CUBILLOS DEL SIL (LEÓN), 26 (EUROPA PRESS)

La Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), ha desarrollado e integrado un innovador sistema de control y gestión de microgrids en su Centro de Desarrollo de Tecnologías en Cubillos del Sil (León).

Esta infraestructura experimental, financiada a través de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), se posiciona como un entorno "de referencia" para la investigación en sistemas energéticos avanzados.

El sistema de control de microgrid ha sido específicamente diseñado para adaptarse a las características singulares de las instalaciones industriales de Ciuden, lo que permite una operación flexible y configurable bajo demanda. Esta arquitectura facilita el desarrollo de nuevas estrategias de control y automatización en microredes híbridas con elevada penetración de energías renovables y tecnologías Power-to-X.

Entre sus capacidades destaca la integración de sistemas en corriente alterna y continua de altas prestaciones. Asimismo, el sistema ha sido concebido bajo los principios de ciberseguridad desde el diseño, lo que garantiza la resiliencia operativa y la protección de los datos experimentales en entornos de infraestructuras críticas.

Para complementar el control de la microgrid, Ciuden dispone de una plataforma centralizada para la supervisión, control y análisis de procesos energéticos que incluye el control de sistemas como electrolizadores para la producción de hidrógeno verde y combustibles sintéticos renovables como el metanol, el gas natural sintético y el SAF, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Ciuden.

SOLUCIONES AVANZADAS

El sistema permite la integración completa de la monitorización, el almacenamiento de datos y el análisis avanzado de todas las variables de proceso, lo que habilita el desarrollo de algoritmos propios y estrategias de control a nivel Scada. Su arquitectura abierta proporciona plena capacidad para el desarrollo e implementación de soluciones avanzadas adaptadas a las necesidades de cada momento de la investigación.

La plataforma permite ensayar múltiples configuraciones operativas y validar soluciones orientadas a la eficiencia energética, la gestión inteligente de redes (smart grids) y la interoperabilidad bajo estándares internacionales como IEC 61850, además de incorporar además requisitos avanzados de ciberseguridad conforme a IEC 62443.

GESTIÓN ENERGÉTICA INTEGRAL

El entorno permite abordar de forma integral la gestión energética, desde el control primario hasta el terciario, en un sistema altamente instrumentalizado, flexible y seguro, preparado para dar respuesta a los retos de la descarbonización y la integración de nuevos vectores energéticos.

En conjunto se configura un ecosistema altamente flexible, orientado a actividades de I+D+i enfocadas en la integración de energías renovables y almacenamiento energético para la producción de hidrógeno verde y combustibles sintéticos sostenibles.

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