Ciuden impulsa un sistema avanzado de control y gestión para microgrids híbridas en Cubillos del Sil (León)

Centro de Desarrollo de Tecnologias de la Ciuden en Cubillos del Sil (León). - CIUDEN

CUBILLOS DEL SIL (LEÓN), 26 (EUROPA PRESS)

La Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), ha desarrollado e integrado un innovador sistema de control y gestión de microgrids en su Centro de Desarrollo de Tecnologías en Cubillos del Sil (León).

Esta infraestructura experimental, financiada a través de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), se posiciona como un entorno "de referencia" para la investigación en sistemas energéticos avanzados.

El sistema de control de microgrid ha sido específicamente diseñado para adaptarse a las características singulares de las instalaciones industriales de Ciuden, lo que permite una operación flexible y configurable bajo demanda. Esta arquitectura facilita el desarrollo de nuevas estrategias de control y automatización en microredes híbridas con elevada penetración de energías renovables y tecnologías Power-to-X.

Entre sus capacidades destaca la integración de sistemas en corriente alterna y continua de altas prestaciones. Asimismo, el sistema ha sido concebido bajo los principios de ciberseguridad desde el diseño, lo que garantiza la resiliencia operativa y la protección de los datos experimentales en entornos de infraestructuras críticas.

Para complementar el control de la microgrid, Ciuden dispone de una plataforma centralizada para la supervisión, control y análisis de procesos energéticos que incluye el control de sistemas como electrolizadores para la producción de hidrógeno verde y combustibles sintéticos renovables como el metanol, el gas natural sintético y el SAF, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Ciuden.

SOLUCIONES AVANZADAS

El sistema permite la integración completa de la monitorización, el almacenamiento de datos y el análisis avanzado de todas las variables de proceso, lo que habilita el desarrollo de algoritmos propios y estrategias de control a nivel Scada. Su arquitectura abierta proporciona plena capacidad para el desarrollo e implementación de soluciones avanzadas adaptadas a las necesidades de cada momento de la investigación.

La plataforma permite ensayar múltiples configuraciones operativas y validar soluciones orientadas a la eficiencia energética, la gestión inteligente de redes (smart grids) y la interoperabilidad bajo estándares internacionales como IEC 61850, además de incorporar además requisitos avanzados de ciberseguridad conforme a IEC 62443.

GESTIÓN ENERGÉTICA INTEGRAL

El entorno permite abordar de forma integral la gestión energética, desde el control primario hasta el terciario, en un sistema altamente instrumentalizado, flexible y seguro, preparado para dar respuesta a los retos de la descarbonización y la integración de nuevos vectores energéticos.

En conjunto se configura un ecosistema altamente flexible, orientado a actividades de I+D+i enfocadas en la integración de energías renovables y almacenamiento energético para la producción de hidrógeno verde y combustibles sintéticos sostenibles.