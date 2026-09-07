Clara Martín será la candidata del PSOE a la Alcaldía de Segovia con la ambición de que la ciudad "vuelva a avanzar"

Clara Martín participa en el proceso de primarias del PSOE en Segovia - PSOE SEGOVIA

SEGOVIA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La edil Clara Martín será la candidata del PSOE a la Alcaldía de Segovia tras la finalización este lunes del proceso de primarias que se abrió el pasado viernes, 4 de septiembre, sin que se haya registrado ninguna otra candidatura.

El PSOE de Segovia ha precisado que Clara Martín será proclamada candidata una vez que la Comisión de Ética y Garantías del Comité Federal convalide el proceso de primarias que, según ha asegurado el secretario provincial de Organización, Sergio Iglesias, se ha desarrollado conforme a los procedimientos establecidos y ha contado con la participación de la militancia.

"A partir de ahora comienza una nueva etapa: la de conformar el mejor equipo, escuchar a la militancia y a la ciudadanía y construir un proyecto ganador para Segovia", ha explicado Iglesias que ha asegurado que el PSOE afronta esta nueva etapa con el objetivo de recuperar la Alcaldía de la capital del Acueducto "y ofrecer a la ciudad un proyecto en color, con iniciativas, ideas y capacidad para hacer avanzar Segovia".

En este sentido, ha reivindicado la necesidad de volver a situar a los barrios y a sus vecinos y vecinas en el centro de la acción política, "frente a una legislatura que ha estado marcada por "el abandono, la ausencia de nuevos proyectos y la falta de escucha", ha reprochado.

Por su parte, el secretario de la Agrupación Municipal Socialista, Miguel Merino, ha trasladado su satisfacción por el desarrollo de un proceso "democrático, participativo y de reflexión" y ha felicitado a Clara Martín por su candidatura.

El dirigente ha destacado la experiencia acumulada por Martín tanto en el Gobierno municipal como en la oposición así como el trabajo desarrollado durante estos años desde el Grupo Municipal Socialista, "con una oposición basada en la escucha, la fiscalización y la presentación de propuestas".

Miguel Merino ha avanzado que Clara Martín le ha trasladado su voluntad de convocar "cuanto antes" una asamblea de la Agrupación para compartir y deliberar con la militancia sobre el proceso y sobre el proyecto de ciudad. "A partir de ahora comenzaremos a formalizar este nuevo proyecto, dialogando con colectivos y aplicando toda la experiencia acumulada durante estos años", ha avanzado.

El PSOE ha explicado que la futura candidata socialista afronta una nueva etapa tras haber comunicado previamente su intención de concurrir a las primarias, con el objetivo de recuperar para el PSOE el Gobierno de la ciudad. Además, el Partido Socialista de Segovia considera que la candidatura de Clara Martín permite iniciar desde este momento la construcción de "un proyecto amplio, renovado y conectado con las necesidades reales de Segovia, sus barrios y sus vecinos y vecinas".

Por último, el PSOE ha felicitado a Clara Martín y ha reiterado su compromiso de poner todos los recursos de la organización provincial y de la Agrupación Municipal al servicio de este proceso, "con la mirada puesta en las próximas elecciones municipales y en el objetivo de recuperar la confianza mayoritaria de la ciudadanía segoviana".