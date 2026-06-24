La Clásica Castilla y León de ciclismo recorrerá 190 kilómetros 'pestosos' por la provincia de Zamora

Perfil de la presente edición de la Clásica Castilla y León de ciclismo. - CLÁSICA CYL

VALLADOLID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Clásica Castilla y León de ciclismo se disputará el 26 de julio en territorio zamorano con salida en Benavente y meta en Lubián, a través de 190 kilómetros con seis puertos y un "espectacular" final en la Alta Sanabria.

La organización ha desvelado el recorrido 'pestoso' con seis altos puntuables. Si bien ninguno de ellos se caracteriza por su extrema dureza --Padornelo, de segunda categoría y con seis kilómetros será el más exigente-- si hará que la carrera sea más difícil de controlar para los equipos que estén presente en la salida de Benavente.

Allí se dará la salida en dirección al primer esprint en Mózar (kilómetro 13) y al primer puerto puntuable en Ferreras de Arriba (de cuarta categoría). Tras atravesar la localidad de Villardeciervos y de Asturianos, los corredores se enfrentarán a un terreno de constante sube y baja en dirección hacia El Puente para disputar el segundo esprint -- en el kilómetro 103-- y el Barrio de Lomba, donde el paisaje de Sanabria y el paso cercano por el lago pondrá algo de frescor en una jornada que se espera calurosa.

A partir de ahí, la carretera mirará hacia el cielo con los seis kilómetros de subida a Padornelo, una vez pasado el ecuador de la prueba, para realizar, tras un rápido descenso, el primer paso por Lubián donde está ubicado también el último esprint especial.

Sin respiro, los ciclistas subirán A Canda (3ª categoría, kilómetro 144) y se adentrarán en la provincia de Ourense buscando las localidades de A Mezquita, la ascensión de Castromil (3ª categoría), el puente romano de Hermisende y un terreno que siempre asciende hacia Castrelos (3ª categoría, kilómetro 186) y la meta en Lubián (3ª categoría, kilómetro 190).

"Paisajes espectaculares, carreteras estrechas y con rampas verdaderamente exigentes, pero sobre todo la convicción de que el recorrido de la Clásica Castilla y León 2026 regalará a los aficionados grandes momentos de la 40ª edición de la prueba el próximo 26 de julio, con retransmisión televisiva en directo en la parte final", señala la organización.