'El Clasiquillo' vuelve a Olmedo del 18 al 22 de marzo para divulgar el teatro del Siglo de Oro entre los niños

VALLADOLID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Teatro Infantil, Joven y Clásico 'El Clasiquillo' celebrará su cuarta edición en la localidad vallisoletana de Olmedo del 18 al 22 de marzo, dirigido por Javier Pérez Lázaro, y que busca impulsar la divulgación del Siglo de Oro entre niños y jóvenes.

El eje central de esta edición volverá a ser el programa formativo 'Entre Aulas', un proyecto educativo que este año reunirá a siete centros de Secundaria seleccionados entre 20 solicitudes procedentes de toda la Comunidad.

Participarán los IES Félix Rodríguez de la Fuente (Burgos); Villa del Moncayo (Ólvega); Diego Siloé (Burgos); Vasco de la Zarza (Ávila); y Montes Obarenes (Miranda de Ebro) y los IESO Miguel de Unamuno (Ledesma); y Pinares de Pedrajas (Pedrajas de San Esteban).

La jornada se celebrará el 18 de marzo en el Centro de Artes Escénicas San Pedro, donde desde las 11.00 horas el alumnado presentará las escenas preparadas en sus respectivos centros en un encuentro de convivencia que culminará a las 17.30 horas con la representación conjunta de 'Buen amante y buen amigo', de Isabel Morón. La entrada será libre hasta completar aforo.

La programación formativa continuará el 19 de marzo con 'Los rincones del teatro', dirigida a alumnado de Primaria para descubrir los entresijos del teatro y los distintos oficios que lo hacen posible.

El 20 de marzo se desarrollará 'Vísteme de Espacio', orientada a estudiantes de Secundaria, Bachillerato de Artes y Formación Profesional. Ese mismo día, 'El Clasiquillo' se sumará a la celebración del Día Mundial del Teatro para la Infancia y la Juventud con la lectura de un manifiesto por parte de jóvenes de Olmedo, quienes ese día atenderán a público y compañía como responsables del CAE San Pedro.

La jornada se completará con la representación de 'El licenciado vidriera', a cargo de Factoría Teatro.

El festival también refuerza su apuesta por la formación del profesorado con el curso 'Comedia VA', que se celebrará del 20 al 22 de marzo en el Espacio Joven de Olmedo. El curso propone convertir el aula en una compañía teatral a partir de textos de autoras y autores del Siglo de Oro, subrayando el potencial pedagógico del teatro como herramienta educativa.

Además, el Patio San Pedro acogerá del 20 al 22 de marzo la instalación poética 'Clásicos que anidan', de Baychimo Teatro, una propuesta que transforma las palabras del Siglo de Oro en una experiencia escénica que trasciende los espacios convencionales.

PROGRAMACIÓN ESCÉNICA.

En paralelo, 'El Clasiquillo' ofrecerá representaciones dirigidas al público infantil y juvenil en el CAE San Pedro, todas con un precio único de seis euros y entradas disponibles en www.elclasiquillo.com/espectaculos.

El acceso a una sola función tendrá un coste de seis euros, mientras que quienes deseen asistir a dos podrán adquirirlas por 10 euros. Para tres espectáculos, el precio será de 13 euros, y para cuatro, de 16 euros.

A partir de la quinta entrada, cada una tendrá un precio reducido de cuatro euros.

El 19 de marzo a las 19.00 horas Bambalúa Teatro presentará 'Ñam, ñam'; el 20 de marzo a las 20.00 horas Factoría Teatro pondrá en escena 'El licenciado vidriera'; el 21 de marzo a las 20.00 horas La Pepepita Teatro representará 'Una odisea roquera'; y el 22 de marzo a las 12.30 horas Teatro de Compañía Pie Izquierdo cerrará la programación con 'Tú de qué cuento eres'. Después de cada función se celebrará un coloquio entre artistas y público dentro de la iniciativa Escuela de Espectadores, un espacio de diálogo que busca enriquecer la experiencia teatral.