El Claustro de la Catedral de León acoge el acto de Las Cantaderas con Diez como síndico municipal

El Claustro de la Catedral de León celebra la ceremonia del Foro u Oferta. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de León ha celebrado este domingo la tradicional ceremonia del Foro u Oferta, conocida popularmente como Las Cantaderas, en el Claustro de la Catedral y con la participación del alcalde, José Antonio Diez, como síndico municipal.

El acto es una secular y esencial conmemoración y supone un evento central de las fiestas de San Froilán, declarada de Interés Turístico Regional.

Como es costumbre, la ceremonia ha comenzado a las 11.00 horas en el Claustro de la Catedral con la asistencia de autoridades civiles, eclesiásticas y militares para proceder a la batalla dialéctica entre los representantes que conmemora la victoria cristiana en la Batalla de Clavijo y la liberación del legendario tributo de las cien doncellas por las que los reyes pagaban anualmente a los califas musulmanes.

Se trata de una fiesta que se celebra cada año el domingo anterior al día 5 de octubre y en la que también participan jóvenes ataviadas a la usanza medieval que bailan al ritmo marcado por la sotadera --la mujer que debía instruirlas en las costumbres musulmanas--, que precede a la Corporación Municipal en su desfile hacia la Catedral.

En esta ocasión, el alcalde de León ha sido el representante municipal de los intereses de la ciudad de León en esta batalla dialéctica frente al Cabildo Catedralicio, representado por un capitular, que en este caso ha sido Mario González.

Previamente, los representantes del Consistorio han partido en corporación desde el Ayuntamiento de San Marcelo, encabezados por el regidor.

Allí, el primer edil ha centrado sus intervenciones en la defensa de León y de los ciudadanos y ha acudido a la ceremonia ataviado con los atributos de alcalde presidente del Ayuntamiento: el bastón de mando, la medalla y la banda.

"Vestido como lo hicieron nuestros antepasados, como lo hacen hoy aún en las grandes conmemoraciones", ha explicado Diez en el homenaje a los antepasados y contemporáneos que dan la "identidad, valores y esas raíces" a las que, en sus palabras, "se mantienen fieles y leales".

En el transcurso del acto, el regidor también ha recordado que hace cuatro años en el mismo lugar mostró ante el Cabildo Catedralicio su "respeto y admiración como guardianes de algunos de los más maravillosos tesoros de León, su templo, patrimonio y servicio a los demás", una vocación de servicio que ha sido recompensada con la Medalla de Oro de la Ciudad, el más alto homenaje y distinción que puede otorgar el Ayuntamiento de León, y que se oficializará en unos días.

Por su parte, González ha felicitado al regidor "por su traje de leonés de pro" que ha dicho le ha "sorprendido" y le ha señalado que la Catedral de León "es uno de los mayores embajadores" de la zona.

Por ello, le ha instado a "seguir haciendo cosas por la Catedral, que lo devuelve con creces". "Cada año nos visitan 350.000 personas y, en lo que va de año, llevamos a personas de 94 países diferentes", ha subrayado.

MADREÑAS Y ESCUDO

En cuanto a los regalos, el alcalde de León ha ofrecido a Mario González unas madreñas "en homenaje a la tierra" que, según ha explicado, le hubiera venido bien hace unos meses cuando la plaza de Regla se encontraba en plenas obras.

Por su parte, el capitular también tenía una ofrenda para el síndico municipal, en este caso ha sido un escudo, para "que frene los dardos que le lanzan", a lo que el alcalde ha contestado que ni él ni pueblo de León "se plegarán ante nada ni ante nadie".

Finalmente, como manda la tradición, el debate dialéctico ha quedado en tablas y ha concluido con la entrega de la ofrenda por parte del alcalde de la ciudad al Cabildo Catedralicio.

Tras la ceremonia, ha tenido lugar una misa en la Catedral de León oficiada por el obispo de León, Luis Ángel de las Heras.