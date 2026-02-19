La Clínica Podológica Universitaria de Ponferrada (León) supera los 6.000 pacientes y refuerza su perfil quirúrgico

Roi Painceira, nuevo director de la Clínica Podológica Universitaria del Campus de Ponferrada (León). - ULE

LEÓN 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Clínica Podológica Universitaria del Campus de Ponferrada de la Universidad de León (ULE) ha superado la atención de 6.000 pacientes e inicia una nueva etapa bajo la dirección de Roi Painceira con el objetivo de potenciar la cirugía osteoarticular del pie mediante técnicas mínimamente invasivas como línea de especialización y diferenciación dentro del ámbito universitario.

Painceira, que hasta ahora ejercía como secretario de la Clínica, es doctor por la Universidad de A Coruña y profesor permanente laboral en el Grado de Podología del Campus de Ponferrada. "La cirugía osteoarticular del pie, especialmente mediante cirugía podológica mínimamente invasiva, es un área que nos diferencia y por la que queremos seguir apostando", ha recalcado el nuevo director.

Desde su apertura la Clínica ha atendido a más de 6.000 pacientes, casi 2.000 durante 2025, datos que ponen sobre mesa un crecimiento sostenido que consolida al centro como un servicio sanitario "de referencia" en los ámbitos universitario y territorial, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

Este aumento de actividad ha ido acompañado de una ampliación progresiva del equipo, ya que inició su actividad con dos podólogos y un administrativo y en la actualidad el equipo está compuesto por cuatro podólogos, dos internos residentes y dos administrativos, lo que refleja un crecimiento progresivo del Centro tanto en recursos humanos como en la cartera de servicios.

Las consultas de quiropodia son las más frecuentes, aunque se registra también un notable incremento en los estudios biomecánicos y en las intervenciones quirúrgicas, lo que refuerza el perfil clínico especializado del centro.

UNIDAD DE PIE DIABÉTICO

La nueva dirección mantendrá y reforzará la Unidad de Pie Diabético, puesta en marcha por la anterior directora, Bibiana Trevissón, que continuará formando parte del equipo profesional de la Clínica.

El cuidado del pie diabético se consolida como "uno de los proyectos estratégicos prioritarios", con un enfoque centrado especialmente en la prevención y el control periódico. "Las amputaciones derivadas del pie diabético suponen un importante problema de salud pública y una elevada carga asistencial y socioeconómica en España. La mortalidad tras una amputación mayor en personas con diabetes supera el 50-70 por ciento a los cinco años, situando la esperanza de vida media tras el procedimiento en torno a los cuatro o cinco años", ha explicado Painceira.

Las complicaciones del pie diabético representan una de las principales causas de amputación no traumática y generan un elevado impacto económico, con costes que pueden superar los 7.000 euros por úlcera y los más de 20.000 euros en casos complejos. Estos datos refuerzan la necesidad de la prevención, el diagnóstico precoz y el abordaje multidisciplinar.

FORMACIÓN E INNOVACIÓN

Entre los principales hitos del último año destaca la puesta en marcha de la primera Microcredencial en Cirugía Podológica y Disección Anatómica de España, impulsada y dirigida por Roi Painceira junto a Bibiana Trevissón.

La microcredencial, respaldada por el Consejo General de Colegios de Podólogos de España, ofertó 30 plazas que se cubrieron en menos de 72 horas, lo que supuso un "éxito" formativo de ámbito nacional.

La intención de la nueva dirección es repetir la experiencia el próximo año y poner en marcha una segunda microcredencial de nivel avanzado dirigida a profesionales que ya hayan completado la formación inicial, lo que crearía un itinerario formativo especializado en cirugía podológica.

También se encuentra en marcha y con alumnado internacional la Microcredencial Universitaria en Atención a las Úlceras del Pie Diabético, una especialización que suple las carencias formativas en la valoración, prevención y tratamiento de estas lesiones complejas.