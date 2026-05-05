El Clínico participa en ensayos que ofrecerán a pacientes con cáncer de próstata en CyL tratamientos de "vanguardia"

El gerente del Hospital Clínico, José Antonio Arranz, y los jefes de distintas áreas relacionadas con el tratamiento oncológico, en la presentación de la participación del hospital en sendos ensayos clínicos internacionales de cáncer de próstata. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Clínico Universitario de Valladolid participa en sendos ensayos clínicos internacionales en cáncer de próstata que permitirán ofrecer a pacientes de toda Castilla y León tratamientos de "vanguardia", lo que sitúa a la institución médica en "la primera división de la oncología nacional".

El gerente del hospital, José Antonio Arranz Velasco, ha presentado la incorporación del centro a dos destacados proyectos científicos en investigación oncológica este martes, 5 de mayo, en una rueda de prensa junto a los jefes de Servicio de Oncología Médica, Diego Soto de Prado Otero -- vía telemática desde el Hospital de El Bierzo--; de Urología, Jesús Calleja García Escudero; de Oncología Radioterápica, Patricia Diezhandino García; de Medicina Nuclear, Ricardo Ruano Pérez, y el especialista en Oncología Médica y responsable de los ensayos, Ricardo Sánchez-Escribano Morcuende.

En concreto, los ensayos clínicos son 'Stampede 2' y 'De-escalate', iniciativas de ámbito internacional a las que el Clínico ha accedido tras superar unos procesos de selección "muy exigentes", en los que se requiere un enfoque multidisciplinar y una "garantía de calidad" de todos los servicios del hospital implicados en el tratamiento a pacientes oncológicos.

Así, se revisa el funcionamiento de las unidades de Urología, Oncología Médica, Oncología Radioterápica, Medicina Nuclear, Farmacia Hospitalaria, Radiodiagnóstico y Anatomía Patológica, y su abordaje desde el comité de tumores oncológicos que funciona en el centro vallisoletano desde hace más de una década.

El jefe del Servicio de Oncología Médica ha puesto en valor el "compromiso" del Clínico con los pacientes y el "marchamo de calidad" del hospital que permitirán, con estas iniciativas, dar a los pacientes acceso a la "vanguardia del tratamiento oncológico", pues se trata de tratamientos aún no comercializados que probablemente sean oficialmente usados en el futuro para tratar el cáncer de próstata, el tumor más diagnosticado en varones en España.

Esta patología representa, además, una carga sanitaria relevante en Castilla y León, asociada en gran medida al envejecimiento poblacional. En concreto, la enfermedad "aumenta su incidencia" y en Valladolid se registran entre 140 y 200 casos en fase avanzada al año, un dato que en la Comunidad sería el triple o cuadrúple, según ha indicado, por su parte, el responsable de los ensayos.

Ante ello, la investigación clínica en este ámbito se orienta actualmente a identificar subgrupos de pacientes, optimizar la intensificación terapéutica y, en determinados casos, avanzar hacia estrategias de desescalada basadas en la respuesta clínica y biológica.

'STAMPEDE', TRATAMIENTOS "A MEDIDA"

En este contexto, la plataforma 'Stampede' (Sistemic Therapy in Advanced or Metastatic Prostate Cancer: Evaluation of Drug Efficacy) es una de las iniciativas investigadoras más relevantes a nivel mundial en cáncer prostático y el Clínico participa en su segunda fase.

La investigación arrancó en 2005 y su primera fase se completó en marzo de 2023, con el objetivo de responder con rapidez a muchas preguntas clínicas a través de una misma plataforma, comparando cada nuevo tratamiento con el estándar vigente, fueron cerca de 12.000 los participantes, tras casi dos décadas.

Ahora, en 'Stampede 2', el hospital vallisoletano abordará dos áreas de estudio, uno de ellos el 'Brazo S', que analizará el papel del tratamiento dirigido a metástasis en pacientes con baja carga metastásica, de manera que se testará una radioterapia esteroatáxica corporal (SBRT) en casos en los que los individuos tengan "pocas localizaciones metastásicas" para ver si se "mejoran los resultados".

El otro área de estudio, el 'Brazo P', evaluará nuevas opciones terapéuticas mediante radioligandos dirigidos a P.S.M.A. (antígeno prostático específico de membrana, una proteína sobreexpresada en las células del cáncer de próstata) en pacientes con enfermedad de peor pronóstico.

Sánchez-Escribano, quien ha precisado que se elabora un "traje a medida" en los tratamientos, ha detallado que en este caso de enfermedad "más agresiva", se probará de forma experimental el fármaco Lutecio-177 -- radioisótopo que se dirige a las células tumorales--, que ya se usa en fases más evolucionadas de la enfermedad pero se utilizará en este caso de manera "más precoz" con objeto de aumentar las posibilidades de curación.

'DE-ESCALATE', PARA "MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA"

Por otro lado, el ensayo 'De-escalate', promovido por la European Organisation for Research and Treatment of Cancer (Eortc, por sus siglas en inglés), reevalúa la posibilidad de reducir o suspender temporalmente el tratamiento en pacientes con una respuesta especialmente favorable.

Esta "desescalada", que se basa en reducir los fármacos, tiene el propósito de mantener un adecuado control de la enfermedad a partir de minimizar los efectos secundarios y "mejorar la calidad de vida" de las personas afectadas.

De este modo, el responsable de los ensayos ha puesto en valor que el Clínico trabaja en estas iniciativas que ofrecen "dos alternativas": "terapia a medida para cada tipo de paciente" y la búsqueda de una "mejor calidad de vida para los pacientes".

Ambos ensayos clínicos permitirán a pacientes acceder a los tratamientos, con seguimiento y coordinación de equipos multidisciplinares. De momento, el equipo encargado está en contacto con dos posibles candidatos a los que se realiza una serie de estudios para comprobar la viabilidad.

OFERTA A PACIENTES DE TODA CYL

En este contexto, el jefe de Medicina Nuclear ha incidido en que estas estrategias pueden "beneficiar" también a pacientes de otros hospitales de la Comunidad, ya que se trata de tratamientos oncológicos "abiertos".

"Esto no solo se oferta a pacientes de nuestro área, si no a todos los de Castilla y León que lo precisen", ha señalado el gerente del Clínico, para, no obstante, especificar que el centro vallisoletano es el que tiene el "alto nivel de cualificación y calidad" para llevar a cabo los ensayos, que "no se pueden hacer en cualquier hospital".

En esta línea, el jefe del Servicio de Oncología Médica ha subrayado que su unidad comparte las investigaciones y los ensayos con el resto de hospitales de la Comunidad, con los que se mantienen grupos de trabajo en pro de estos tratamientos de "alta calidad asistencial" que se ofrecen ahora en el Clínico.

De esta manera, ha subrayado la "calidad técnica" del hospital, que, como ha añadido, Sánchez-Escribano, se encuentra en la "primera división de la oncología nacional" al optar junto a centros hospitalarios como el 12 de Octubre de Madrid a los 80 slots que hay en España en la primera fase de los ensayos.