Oncología Médica del Clínico de Valladolid interviene en 64 ensayos, con cáncer de pulmón como área de mayor actividad

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VALLADOLID 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Oncología Médica del Hospital Clínico Universitario de Valladolid participa actualmente en 64 ensayos clínicos que abarcan las principales patologías oncológicas, si bien el cáncer de pulmón se sitúa como el área de mayor actividad.

Según datos facilitados por el hospital vallisoletano, recogidos por Europa Press, en estos 64 ensayos se incluyen más de 400 pacientes, de los que 33 están en tratamiento activo dentro de estos estudios y hay una media de dos a cinco nuevos reclutamientos mensuales.

Desde la puesta en marcha de su Unidad de Investigación en 2020, el Servicio ha "consolidado" una trayectoria de investigación clínica, que comenzó con estudios observacionales y de práctica clínica habitual y, progresivamente, ha pasado a ensayos de fase II y fase III, algunos de ellos promovidos por grandes grupos cooperativos nacionales como el Grupo Español de Cáncer de Pulmón y otros patrocinados por compañías farmacéuticas en áreas terapéuticas de frontera.

En la actualidad, el Servicio participa en ensayos de fase I, II y III, con moléculas de última generación como anticuerpos conjugados, inhibidores de puntos de control inmunitario de nueva generación o terapias dirigidas a dianas moleculares novedosas.

Por áreas de patología oncológica, el cáncer de pulmón es el área de mayor actividad y constituye el "eje central" de la investigación clínica en este Servicio de Oncología Médica, con 175 pacientes incluidos a lo largo de su trayectoria, 33 activos en tratamiento de ensayo y hasta 27 estudios entre finalizados y en reclutamiento. En concreto, hay siete estudios abiertos y tres en fase de apertura próxima.

El área genitourinaria representa la segunda en actividad investigadora con 107 pacientes totales incluidos, ocho en tratamiento activo en tres ensayos abiertos, con especial protagonismo del cáncer de próstata metastásico sensible a hormonas y resistente a la castración.

Por otra parte, el cáncer de mama constituye una de las áreas de "mayor complejidad" en investigación clínica del servicio, con 51 pacientes incluidas a lo largo de los diferentes ensayos y 27 activas. En este caso, el servicio cubre los tres principales subtipos moleculares, HER2 positivo, triple negativo y luminal hormonosensible.

Asimismo, el Servicio mantiene asimismo participación activa en áreas de menor frecuencia pero elevada complejidad clínica, como son tumores neuroendocrinos pancreáticos, el cáncer de ovario y el melanoma.

En este contexto, el Hospital Clínico Universitario de Valladolid ha puesto en valor el trabajo del Servicio de Oncología Médica en estos ensayos con los que pacientes de toda Castilla y León pueden acceder a "tratamiento de última generación que aún no están disponibles en la práctica clínica habitual".

Este Servicio de Oncología Médica Servicio atiende y recluta en ensayos clínicos a pacientes procedentes del Área de Salud 'Valladolid Este' --referenciada también al Hospital Universitario 'Río Hortega'--, así como a usuarios derivados de otras provincias de Castilla y León.

Esta capacidad de captación supraárea convierte al Clínico en un "nodo central" de la investigación oncológica autonómica, ha destacado el centro.