El Clínico de Valladolid organiza de marzo a junio un ciclo de conferencias sobre la investigación y sus proyectos

VALLADOLID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Clínico Universitario de Valladolid (HCUV) va a celebrar durante los próximos meses de marzo, abril, mayo y junio un ciclo de conferencias que, bajo el epígrafe 'Desayunos con el investigador', abordará la investigación y proyectos concretos promovidos en este hospital.

La iniciativa se organiza a través de la Comisión de Investigación, y la Fundación del Instituto de Estudios de Ciencias de la Salud de Castilla y León (Iecscyl), han informado a Europa Press fuentes de la Junta.

Precisamente, el título elegido para esta iniciativa divulgativa quiere poner el foco en la labor investigadora que desarrollan profesionales del Clínico en ámbitos concretos por lo que cada una de las conferencias previstas servirá para conocer las acciones que se realizan en sus respectivos campos asistenciales.

El programa previsto tendrá su primera cita el 3 de marzo con 'Desarrollo de una aplicación para la gestión de ensayos clínicos orientada a los investigadores', a cargo del doctor Alberto San Román Calvar, jefe del Servicio de Cardiología del HCUV.

En abril, el día 7, el turno será para el doctor Iván Cusacovich Torres, especialista en Medicina Interna del Clínico, con 'Estudio de transcriptoma en lupus eritematoso sistémico: caracterización de firmas genéticas, diagnóstico genético del lupus y medicina de selección para la precisión para la selección del tratamiento en pacientes con lupus eritematoso sistémico'.

Ya en mayo, el día 5, la jefa del Servicio de Análisis Clínicos, la doctora María Dolores Calvo Nieves, y el médico del mismo departamento, el doctor Guillermo Velasco de Cos, explicarán el trabajo desarrollado sobre 'Biomonitorización de la exposición a plomo en la población del Área de Salud Valladolid Este'.

Como colofón de estos 'Desayunos con el investigador', el día 9 de junio, Irene Alcoceba Herrero, enfermera de hospitalización quirúrgica de la Unidad de Coronarias del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, disertará sobre 'Humanización y mejora de la salud psicosocial del paciente portador de un dispositivo de asistencia ventricular o con un trasplante cardiaco durante su ingreso en una unidad de cuidados intensivos o de reanimación'.

Todas las conferencias que conforman la agenda divulgadora de esta iniciativa se celebrarán en el Aula Felipe II del Palacio de Congresos Conde Ansúrez.