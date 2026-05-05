El club de La Cistérniga (Valladolid) 'Jabalís Truferos' organiza el sábado una ruta motera solidaria a favor de Pyfano

Presentación de la ruta motera solidaria a favor de Pyfano que organiza 'Jabalís Triferos', agrupación motera de La Cistérniga (Valladolid). - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID 5 May. (EUROPA PRESS) -

La agrupación motera 'Jabalís Truferos', con sede en La Cistérniga (Valladolid), organiza el próximo sábado, 9 de mayo, una ruta motera solidaria cuya recaudación se destinará íntegramente a la Asociación de Padres, Familiares y Amigos de Niños Oncológicos de Castilla y León (Pyfano).

La jornada, que se ha presentado este martes en la sede de la Diputación de Valladolid, dará comienzo a las 9.00 horas con una chocolatada en la sede de la agrupación, ubicada en el número 25 de la avenida Real de la localidad.

A las 10.15 horas está prevista la salida de la ruta, que se realizará en formato libre, con una parada en la localidad de Torrelobatón, donde los participantes podrán disfrutar de una tapa en el bar Los Castillos.

La llegada a La Cistérniga está prevista a las 14.00 horas, en la plaza de la Cruz, donde se hará entrega de un bocadillo y una consumición a los asistentes.

La jornada contará, además, con ambientación musical a cargo de Xtreming Radio, con la participación de los DJ Detomassi, Sebax DJ y Tuco Rock and Roll.

La inscripción tiene un coste de 10 euros y la totalidad de los beneficios obtenidos será donada a Pyfano, entidad que trabaja en el apoyo a menores con cáncer y a sus familias en Castilla y León.