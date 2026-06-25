'Clunia Cultural se convierte en una apuesta por la excelencia y la dinamización del medio rural en el yacimiento romano

El Presidente De La Diputación, Borja Suárez, En La Presentación De Los Actos. - DIPUTACIÓN DE BURGOS

BURGOS 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

'Clunia Cultural', una iniciativa desarrollada en el histórico yacimiento arqueológico de Peñalba de Castro (Burgos) con el objetivo de ofrecer cultura de alto valor, proyectar la imagen del enclave y activar los municipios que lo rodean, regresa este verano fusionando patrimonio, historia y espectáculos de artes escénicas de primer nivel.

El programa, que el año pasado ha sido distinguido con el Premio a la Excelencia en la primera edición de los Premios a las Artes Escénicas de Castilla y León, ha sido presentado este jueves por el presidente de la Diputación de Burgos, Borja Suárez, quien ha destacado que la vigésimo cuarta edición del Festival de Verano ha introducido una novedad significativa, ya que las representaciones comenzarán el 24 de julio para coincidir con la 'Furrinalia', la festividad romana que rendía culto a la diosa de los manantiales y aguas subterráneas.

Hasta el 2 de agosto, el teatro romano acogerá una selección ecléctica que abarca desde la tragedia clásica hasta el circo y el musical, con montajes de compañías como Arvine Danza, La Fam Produccions, Teatro del Noctámbulo, Morboria Teatro y Divinas.

Con el propósito de facilitar la asistencia, la institución provincial ha habilitado un servicio de autobuses desde Burgos y Aranda de Duero. Las entradas para los espectáculos mantienen precios de quince euros, existiendo la opción de adquirir un abono completo por sesenta euros, mientras que el transporte tiene un coste de ocho euros por trayecto.

Las localidades se han puesto a la venta desde este jueves en las taquillas del yacimiento, en el servicio de Telentradas de CajaBurgos y en los centros Cultural Cordón, CAB y el Teatro Principal de la capital burgalesa.

La extensión del festival, bajo el título 'Clunia Cerca de ti', llevará el teatro de calle, los malabares y la danza a doce municipios del entorno entre el 21 de agosto y el 13 de septiembre. Esta programación contará con una marcada proyección internacional al integrar a artistas de Colombia, Francia y la República Checa, quienes realizarán intervenciones participativas directamente vinculadas a la vida rural.

El bloque formativo y divulgativo se ha completado con visitas guiadas arqueoteatralizadas cada fin de semana hasta el 13 de septiembre y talleres arqueológicos para niños en la segunda quincena de agosto. Asimismo, entre el 15 y el 17 de julio, el yacimiento celebrará el curso de verano 'Los Foros en las ciudades Romanas de Hispania a Debate', una cita académica que reunirá a expertos de referencia en la materia.