Cluster FACyL realizará un Observatorio para conocer la situación de la mujer en la automoción y movilidad

Imagen de recurso de María Paz Robina - FACYL

VALLADOLID 6 Mar. (ERUROPA PRESS) -

Cluster Federación de Automoción de Castilla y León (FACyL), con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, ha anunciado que durante este año 2026 lanzará una iniciativa para conocer la situación de la mujer en la automoción y movilidad de la Comunidad con el objetivo de analizar la percepción y experiencia de las mujeres que trabajan en el sector y poder identificar retos, oportunidades y buenas prácticas, lo cual posibilitará poner en marcha medidas concretas que permitan avanzar hacia una "industria más competitiva, diversa e igualitaria".

La presidenta de FACyL, María Paz Robina, ha explicado que "en una primera fase" se lanzará un Observatorio de la Mujer en el sector, una "nueva herramienta" que pretende convertirse en un "banco de pruebas estable" de análisis que permitirá, en el futuro, tomar decisiones basadas en los datos porque es "muy importante" contar con datos propios y actualizados sobre la "realidad de las mujeres" en el sector en toda la "cadena de valor".

Entre sus principales beneficios, la presidenta del clúster ha concretado que se puede disponer de un "diagnóstico objetivo y periódico" sobre la situación de las mujeres en el sector con temáticas como "la presencia en el empleo, posiciones de liderazgo, formación, conciliación o clima laboral".

Para María Paz Robina, "identificar las principales retos y oportunidades de acceso, promoción y permanencia" de las profesionales en la automoción, especialmente en áreas STEM y en la alta dirección, "es esencial para aportar las posibles soluciones".

Actualmente, entre las empresas socias de FACyL se estima que en torno al 24,08 por ciento de los puestos de trabajo de la industria de automoción y movilidad es ocupado por mujeres, un porcentaje que ha ido creciendo en los últimos años.

El Observatorio de la Mujer en la Automoción en Castilla y León pretende "consolidarse como un instrumento estratégico" para avanzar hacia un sector más "diverso y competitivo", capaz de "aprovechar todo el talento disponible y de contribuir de manera decisiva a la igualdad efectiva entre mujeres y hombres", razón por la cual la presidenta de Cluster FACyL ha insistido en que es "fundamental" que las jóvenes vean que hay un "lugar para ellas en la automoción".

La metodología de trabajo de este Observatorio será a través de una serie de análisis y reuniones de trabajo que se trasladará a las empresas que actualmente forman parte de Cluster de la Federación de Automoción de Castilla y León para que éstas respondan a cuestiones referidas con la presencia de la mujer, el acceso a los puestos directivos o la igualdad de oportunidades.

Durante los próximos meses, FACyL trabajará sobre en esta línea para, finalmente, poder llevar a cabo la presentación de los resultados antes del 8 de marzo de 2027. Con esta iniciativa, que nace con "vocación de ser prolongada en años posteriores", se quiere, además, conocer la evolución de la presencia femenina en el sector de automoción y movilidad de Castilla y León, uno de los puntales de la economía autonómica.

María Paz ha concluido que contar con un observatorio específico permitirá tomar "decisiones basadas en datos, acelerar los cambios culturales y demostrar que la automoción y la movilidades una opción de futuro también para las mujeres".