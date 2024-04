COAG acusa a Planas de haber jugado sucio para el acuerdo sobre las medidas

VALLADOLID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de COAG en Castilla y León, Lorenzo Rivera, ha acusado este jueves al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, de haber "jugado sucio" y de "no haber sido claro" en las respuestas sobre el Acuerdo de las 43 medidas a las inquietudes del sector agroganadero que sí han firmado UPA y la Unión de Uniones.

Rivera ha criticado, además, el "tejemaneje, la precipitación y las ganas de que había que firmar porque sí" del ministro que, según ha ironizado, sólo ha conseguido "ponerse la medalla" de la ruptura de la unidad de acción en el campo, tras la decisión de Asaja y de COAG de no rubricar un acuerdo que "iba por buen camino" pero en el que quedaban cosas por tratar y que no se ha tratado como "una cuestión de Estado".

"Si no es cuestión de Estado difícilmente podremos llegar a acuerdos", ha zanjado el coordinador de COAG en Castilla y León que ha exigido la entrada en la negociación de otros ministerios, como el de Transición Ecológica al que exigen sacar el lobo del LESPRE y cambiar el Plan Hidrológico.

En este sentido, Rivera ha sido tajante y ha advertido a Luis Planas de que aunque COAG no haya firmado el acuerdo sí seguirá en las mesas de negociación para seguir avanzando en las distintas materias pendientes de desarrollo ya que, las aplicadas hasta ahora, dependían mayoritariamente de Europa. "No ha conseguido nada diferente a Francia o a otro país", ha aclarado al respecto.

Además, ha asegurado que su organización agraria mantendrá el calendario de movilizaciones que no se ha concretado aún ya que estas semanas "hay tareas en el campo" y ha apostado por un frente común con Asaja desde el convencimiento de que las otras dos OPA no pueden "soplar y sorber a la vez".

Preguntado por la situación de la Alianza por la Unidad del Campo en Castilla y León, formada por COAG y por UPA, Rivera ha aclarado que se trata de un convenio de coalición electoral a nivel autonómico que "no afecta para nada" a nivel nacional en la negociación de las organizaciones agrarias con el Ministerio.

"La Alianza sigue pero cada uno por su parte en este acuerdo --con el Ministerio--. Nosotros --COAG-- apoyamos que no se haya firmado", ha sentenciado Rivera que ha admitido no obstante que le hubiese gustado que UPA no firmase el acuerdo con el Ministerio ya que la actual situación "debilita al sector" y, de lo contrario, la habría fortalecido.

"Nosotros hemos sido honestos", ha reivindicado el coordinador de COAG en Castilla y León, que ha llamado a la coherencia, en alusión a organizaciones firmantes que han estado defendiendo la independencia y la democracia y que ahora "tendrán que dar muchas explicaciones" del motivo de una rúbrica que, en su opinión, estaba pactada y hablada incluso antes de Semana Santa.

Lorenzo Rivera ha asegurado que COAG ha perdido la confianza en el ministro pero ha insistido en que seguirá adelante trabajando en las mesas de negociación en la búsqueda de financiación y de otros acuerdos para sacar adelante todo lo que queda, más allá de la flexibilidad y de la simplificación de la PAC ya alcanzada.

"En todo lo que queda está el 70 por ciento de nuestros ingresos", ha explicado el coordinador autonómico de COAG en referencia a los mercados, a las producciones, a la fiscalidad y a la ganadería que "ha quedado marginada" en las 43 medidas de un acuerdo "muy cojo" en el tema económico. "Tras dos meses de protestas por toda España, unidas a las de toda Europa nos parece bastante flojos", ha concluido.