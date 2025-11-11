COAG Burgos pide a la Diputación que subvencione el vallado digital a ganaderos "como hacen otras diputaciones en CyL"

BURGOS 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

COAG Burgos ha reclamado a la Diputación un "decidido apoyo" al sector ganadero de la provincia, con la aprobación de ayudas a la adquisición y mantenimiento de los vallados virtuales para el control del ganado extensivo "como ya hacen otras muchas corporaciones provinciales tanto en Castilla y León como en otras regiones españolas".

Los beneficios del vallado virtual, (control remoto del movimiento del ganado) tanto medioambientales como económicos, son "innegables, sin embargo, su coste es elevado y, por tanto, muy difícil de asumir por los ganaderos", explica la organización a través de un comunicado.

"Por ambas razones, muchos organismos públicos de Castilla y León o de otras regiones españolas, están mostrando una sensibilidad especial a la hora de ayudar a las ganaderías a incorporar estos sistemas. Ello conlleva un apoyo explícito a la ganadería extensiva que es hoy uno de los sistemas productivos más sostenibles, a la par que previene incendios y fija población rural", ha añadido.

COAG Burgos considera que estas ayudas serían una manera "de racionalizar y humanizar el trabajo de los ganaderos, profesionalizar las explotaciones, digitalizarlas y, en definitiva, hacer de la ganadería una profesión mucho más atractiva puesto que, hoy por hoy, se topa con serias dificultades para encontrar relevo generacional".

Por último, la organización agraria subraya que en comarcas como Merindades o la Sierra de la Demanda, con censos ganaderos bastante elevados, recibirán estas ayudas "como agua de mayo".