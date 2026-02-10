Coalición por El Bierzo presenta su candidatura, encabezada por Myriam Blanco

Myriam Blanco García, cabeza de lista de Coalición por El Bierzo para las elecciones autonómicas. - COALICIÓN POR EL BIERZO

LEÓN 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Coalición por El Bierzo ha presentado oficialmente su lista para las próximas elecciones autonómicas, que apuesta por perfiles "alejados de la política tradicional" con Myriam Blanco García a la cabeza.

Los primeros integrantes de la lista no han ocupado cargos públicos ni han desarrollado una actividad política "visible" hasta ahora. En su totalidad la lista trata de profesionales procedentes de diversos sectores que comparten el compromiso de "trabajar de forma constructiva por el desarrollo de El Bierzo".

Myriam Blanco García, natural de Ponferrada, graduada en ADE y profesora de materias vinculadas a la gestión empresarial, lidera un equipo caracterizado por su "diversidad profesional". "Hemos conformado una lista que refleja la realidad de nuestra región: personas que conocen los desafíos del día a día desde sus respectivos ámbitos laborales y que quieren aportar soluciones desde la experiencia directa", ha destacado la candidata.

El denominador común de todos los integrantes es su vinculación con la región y la voluntad de participar en la construcción de un proyecto "sólido" para el futuro del territorio, según ha informado a Europa Press en un comunicado Coalición por el Bierzo.

Cierra la lista, de manera honorífica, José Luis Linares Merayo, "un veterano del 'bercianismo'". En el número dos figura Augusto González Arias, empresario y docente vinculado al sector de las autoescuelas, natural de Bembibre y que desarrolla su profesión en la capital del Bierzo Alto.

Le sigue Noelia Fernández Álvarez, técnica de Farmacia nacida en Ponferrada, ciudad en la que también desarrolla su actividad profesional. En cuarta posición se sitúa José Ángel García López, ingeniero en Telecomunicaciones y consultor senior, también ponferradino.

Patricia Sánchez Enríquez, natural de Cacabelos, completa la lista, quien desarrolla actualmente su labor profesional en el ámbito de la atención social.

La formación política presentará próximamente el programa electoral, centrado en las necesidades específicas de El Bierzo y en la defensa de los intereses del territorio en el ámbito autonómico.