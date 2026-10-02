COAVA inaugura el lunes en el Museo Patio Herreriano una exposición dedicada a Fernando Higuieras

VALLADOLID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Arquitectos de Valladolid (COAVA) y el Museo Patio Herreriano inauguran este lunes 5 de octubre la exposición 'Fernando Higueras. Diálogo entre Arte y Arquitectura', una muestra que reúne decenas de piezas para acercar la figura y el legado de uno de los arquitectos españoles más singulares de la segunda mitad del siglo XX.

La exposición aborda la relación de Higueras con el arte y el diálogo que mantuvo con algunos de los creadores de su entorno. La muestra reúne dibujos, planos, maquetas, croquis y fotografías procedentes de los fondos de la Fundación Fernando Higueras, la Fundación Arquitectura COAM y el Museo Patio Herreriano.

Entre las piezas expuestas se encuentran también 'Centro de Restauración', que Antonio López realizó en 1969 durante la construcción del edificio conocido como la Corona de Espinas, y 'La vuelta', de Lucio Muñoz, vinculada a la casa que Higueras proyectó para el artista.