Un coche y un autobús colisionan contra una manada de caballos en la A-1 en Santo Tomé del Puerto (Segovia)

SEGOVIA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un coche y un autobús han colisionado este martes, 7 de octubre, contra una manada de caballos en la A-1 en Santo Tomé del Puerto (Segovia), sin que se hayan producido heridos de gravedad, según ha informado el 1-1-2 Castilla y León a Europa Press.

Sendos accidentes han tenido lugar minutos esta mañana, uno de ellos minutos antes de las 5.12 horas en el kilómetro 99 de la vía al colisionar un turismo contra los animales, suceso por el que un varón ha resultado herido leve. Minutos más tarde, un autobús también ha colisionado contra los caballos, aunque en esta ocasión nadie ha resultado herido.

Desde el 1-1-2 Castilla y León se ha informado a la Guardia Civil de Tráfico de Segovia y a Emergencias Sanitarias -Sacyl, que ha movilizado un equipo médico y una ambulancia soporte vital básico.

Finalmente, el personal sanitario ha atendido en el lugar a dos varones de 52 y 53 años que han sido dados de alta en el lugar.