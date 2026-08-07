El Colegio de Huérfanos Ferroviarios de León recupera volumetría con la instalación de la torre retirada en 2014

Instalación de la torre en el Colegio de Huérfanos Ferroviarios. - AYUNTAMIENTO

LEÓN 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Huérfanos Ferroviarios (CHF) de León ha recuperado su volumetría tras la instalación de su torre, retirada en el año 2014, dentro de las obras de mejora de la eficiencia energética que ejecuta el Ayuntamiento de León con una inversión de siete millones financiados por la Unión Europea mediante los fondos Next Generation EU.

La colocación de esta estructura en el edificio, protegido en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) por su valor arquitectónico, atiende a un doble objetivo. Por una parte, permitirá recuperar la imagen original del inmueble y, por otra, albergará en su interior las máquinas de climatización, apunta el Consistorio en un comunicado.

La intervención en esta instalación municipal de múltiples usos busca su modernización y adecuación integral a través de la renovación de las cubiertas y de la carpintería exterior para reducir el consumo de energía.

En este sentido, las actuaciones proyectadas por el Consistorio están destinadas a remediar las deficiencias en la climatización, el aislamiento térmico, la ausencia de protección solar, la funcionalidad, la acústica, la conservación, la seguridad de utilización y la accesibilidad con el fin de prolongar su vida útil y mejorar el confort de los usuarios.