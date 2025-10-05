El Colegio de Veterinarios de Valladolid rinde homenaje a Sócrates Merino por sus 100 años

El veterinario Sócrates Merino recibe el homenaje por sus cien años de sus compañeros de Valladolid - COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE VALLADOLID

VALLADOLID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El veterinario Sócrates Merino Bravo, que cumplió cien años el pasado mes de septiembre, ha sido homenajeado por el Colegio de Veterinarios de Valladolid en un acto celebrado dentro del programa conmemorativo de la festividad de San Francisco de Asís, patrón de la profesión.

En el evento, desarrollado el sábado 4 de octubre en el Hotel NH Ciudad de Valladolid, Merino ha recibido una insignia distintiva y un diploma a cargo del presidente de la corporación, Rufino Álamo, según ha informado el Colegio de Veterinarios en un comunicado recogido por Europa Press.

Ha sido un nieto del galardonado el encargado de leer un texto con la biografía del protagonista, en el que ha recordado su paso por diversas localidades de Valladolid, Palencia, Cantabria y Asturias como veterinario titular, desde principios de la década de 1950 hasta su jubilación en 1993.

Por su parte, Sócrates Merino ha expresado que guarda "un gran recuerdo" de su estancia por Llanes (Asturias), donde se dedicó a la inseminación artificial, y ha asegurado que fue "muy feliz en la profesión" y que disfrutó cultivando un huerto "al ver crecer las plantas".

Por su parte, el presidente del Colegio de Veterinario ha aprovechado el acto para evocar a San Francisco como "símbolo universal" que trasciende lo religioso por su respeto a la naturaleza y a los animales.

Asimismo, ha recordado que el Colegio fue creado hace 120 años "con unos fines de regulación de la profesión que son de sorprendente actualidad" y con la "misión es servir a la sociedad con rigor científico, compromiso ético y vocación de servicio público".

Además, ha apuntado a los grandes retos de la veterinaria actual, como "el cambio climático que afecta a la biodiversidad, a la producción agropecuaria", o la necesidad de "prevenir zoonosis, cuidar de la sanidad y el bienestar animal, la salud pública y la inocuidad alimentaria", así como "proteger el medio natural y luchar contra las resistencias antimicrobianas".

En el marco de este acto conducido por la vicepresidenta colegial, Carmen Suárez, se han entregado también insignias a Nicolás Aguado, por su medio siglo de colegiación, y a Alfredo López y Javier Llamazares por su jubilación.

Igualmente, siete de los 22 nuevos colegiados han recogido su insignia y la clausura de la sesión ha corrido a cargo del concejal de Medio Ambiente, Alejandro García Pellitero, quien ha puesto en valor algunas actuaciones municipales en la materia, como el programa de acompañamiento de mascotas o el proyecto de crear un cementerio municipal para animales de compañía.