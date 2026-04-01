Muere un niño de nueve años en un accidente en Medina de Pomar (Burgos)

BURGOS, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un menor de nueve años ha perdido la vida tras una colisión entre dos turismos en el kilómetro 29 de la carretera N-629, dentro del término municipal de Medina de Pomar (Burgos), según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

Los hechos se han producido a las 17.21 horas, momento en el que la sala del centro de Emergencias 1-1-2 ha recibido más de una decena que informaban del accidente. Según los alertantes, tras la colisión había varias personas heridas, dos de ellas menores, además de una mujer atrapada en uno de los turismos, por lo que era necesaria la intervención de los bomberos.

La sala de operaciones del 112 ha dado aviso del incidente a Guardia Civil de Tráfico de Burgos, a Bomberos de Diputación de Burgos, a los Bomberos de Miranda de Miranda de Ebro y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado recursos, entre ellos un helicóptero medicalizado (HEMS), una unidad medicalizada de emergencias (UME), el equipo médico del Punto de Atención Continuada (PAC) y una ambulancia soporte vital básico (SVB). Además, ha colaborado el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) que ha enviado un helicóptero medicalizado.

En el lugar los bomberos han excarcelado a una mujer de unos 45 años, que ha sido trasladada en UME al hospital Universitario de Cruces. A este mismo hospital han sido trasladados una niña de seis años en helicóptero medicalizado de Álava y un varón de 58 años que ha sido trasladado en una ambulancia acompañado por médico del PAC.

Por su parte, Emergencias sanitarias - Sacyl ha trasladado a un niño de nueve años en helicóptero medicalizado, que finalmente ha fallecido en el Complejo Asistencial Universitario de Burgos.