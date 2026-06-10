'Comando Pucela' ofrecerá tres "misiones" para niños de 6 a 11 años en julio y suma dos 'escape room' para mayores de 12

VALLADOLID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La nueva edición de Comando Pucela, el programa de actividades de verano que propone la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid, volverá este verano, entre el 30 de junio y el 31 de julio, con tres nuevas propuestas en forma de "misiones" para acercar la historia de la ciudad a niños de entre 6 y 11 años, pero a ello se suman dos 'escape room' para "preadolescentes" de entre 12 y 16 años.

Las nuevas citas del programa cultural infantil se han avanzado este miércoles durante la presentación del programa 'Ya es verano en la casa del poeta', realiza en la Casa-Museo de José Zorrilla.

La nueva edición de este "exitoso" programa, según el Ayuntamiento, regresa a partir del 30 de junio con nuevas propuestas para acercar la historia de Valladolid a los niños de entre 6 y 11 años. Se trata de una iniciativa que, como ha explicado la concejal de Educación y Cultura, Irene Carvajal, trata también de facilitar la conciliación a las familias vallisoletanas, ya que en ocasiones necesitan "un respiro" cuando todavía no tienen vacaciones que coincidan con el periodo estival de los colegios.

Los más pequeños de la casa podrán poner a prueba sus "dotes detectivescas" con las misiones 'Una aventura entre las bambalinas del Teatro Calderón', con la que la concejal ha apuntado que se busca acercar a los más pequeños a este espacio cultural para que en un futuro sean público habitual; 'La publicidad en el Valladolid del siglo XVI', 'El increíble viaje de las aguas de Argales' y 'Calles con historia'.

Como novedad, el programa incorpora un 'escape room' para jóvenes de entre 12 y 16 años bajo el título 'La cautiva del Teatro Calderón'.

Las "misiones" para niños tendrán lugar del 30 de junio al 31 de julio, de martes a viernes, de 10.00 a 13.00 horas, con el punto de partida y llegada en la Casa-Museo de Zorrilla.

La experiencia "piloto" del 'escape room' se pondrá en marcha el martes 30 de junio y el jueves 2 de julio.

Para participar en la actividad, totalmente gratuita, es necesario realizar una inscripción previa en el propio centro desde el 17 de junio