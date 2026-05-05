Comedias y conciertos centran el programa de la Escuela Municipal de Música, Danza y Artes Escénicas de León este mes

Cartel de 'El conde de Burra regresa de las Cruzadas', una de las actuaciones que la Escuela de Municipal de Música, Danza y Artes Escénicas de León representará este mes. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Escuela de Municipal de Música, Danza y Artes Escénicas (Emmudae) del Ayuntamiento de León ha diseñado un programa de actuaciones para este mes de mayo con una quincena de propuestas, entre las que destacan las comedias y conciertos.

El calendario de actividades se abre este martes con 'La parada', de las 'Comedias de la escuela', a las 18.30 horas en el Salón de Actos del Ayuntamiento de León, dirigido por Yoly R. Niño y con los alumnos de la profesora Yolanda Rodríguez.

Las 'Comedias de la escuela' se desplazarán mañana a la Casona de San Feliz de Torío, espacio que acogerá las representaciones de 'El conde de Burra regresa de las Cruzadas' y 'Microteatros' a cargo de los alumnos de la profesora Yolanda Rodríguez. La actuación será a las 18.30 horas con entrada libre.

Ambas obras se repetirán los días 18 y 20 de mayo en el Teatro El Albéitar. 'El conde de Burra regresa de las Cruzadas' se representará el día 18 y 'Microteatros', el día 20 y en ambos casos las actuaciones, cuya entrada será con invitación, serán a las 19.00 horas, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

El teatro volverá a protagonizar la jornada de mañana con la puesta en escena de la obra 'La niña que riega las albahacas' a cargo de los talleres municipales de teatro, con las profesoras Natalia Hernández y Carmen Cota. Tendrá lugar a las 18.30 horas en el Salón de Actos del Ayuntamiento de León.

ALUMNOS DE LA EMMUDAE

Los alumnos de la Emmudae también participarán este jueves, 7 de mayo, en las Jornadas de Mayores, en el Homenaje a las Bodas de Oro a las 12.00 horas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de León con Eva del Río (flauta) y Laura Rodríguez (piano). Ese mismo día y el 13 de mayo participarán a las 18.30 horas en el certamen de teatro en el Salón de Actos del Ayuntamiento y el 12 de mayo, a las 19.00 horas, en el certamen las aulas corales, en el Conservatorio Profesional de Música.

El programa de la Escuela de Municipal de Música, Danza y Artes Escénicas continuará el 12 de mayo con la audición de guitarra clásica, a las 19.30 horas en el Salón de Actos del Ayuntamiento, con el profesor Israel Quintana.

Asimismo, las agrupaciones de viola participarán en la Feria del Libro de León, con una actuación el 14 de mayo a las 19.30 horas, en la carpa de la calle Legión VII. Por su parte, los alumnos y profesores del área de cultura tradicional ofrecerán el próximo día 16 un recital a las 13.00 horas en la plaza de Santo Domingo.

El 18 de mayo se ha programado la puesta en escena de la obra 'Amor otoñal', a las 18.00 horas en el CEAS de Puente Castro, con entrada libre y gratuita.

XI ENCUENTRO DE DULZAINEROS DE LEÓN

Por otro lado, los alumnos de dulzaina de la Emmudae participarán en el XI Encuentro de Dulzaineros de León, que se celebrará el 23 de mayo en Vallecillo, y 'La banda del CHF', con el profesor David de la Varga, actuará el 23 de mayo a las 21.00 horas en la iglesia de San Marcelo.

El ciclo de actividades del mes de mayo se cerrará con la actuación de la Agrupación de Viola y del Coro de Adultos, con los profesores Iván Braña e Inmaculada Álvarrx, en la iglesia de San Froilán, el 29 de mayo a las 19.00 horas.