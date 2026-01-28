Comerciantes de la Plaza de Abastos de Palencia inician una protesta indefinida pidiendo soluciones a los problemas

PALENCIA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los comerciantes de la Plaza de Abastos de Palencia han anunciado el inicio de una protesta indefinida para reclamar soluciones "urgentes a los problemas que llevan acumulando desde hace años", entre los que destacan "la falta de calefacción y el retraso en la licitación de los puestos".

Los vendedores del Mercado han explicado que tras "muchísimas reuniones" en estos últimos años, tanto con la concejalía de Impulso Económico como con la propia alcaldesa de Palencia, han decidido poner "punto final a las conversaciones".

"Queremos hechos y soluciones", han puntualizado. Los problemas de calefacción de la plaza de abastos durante este invierno son "la gota que ha colmado el vaso de la paciencia", según los comerciantes.

Los comerciantes se quejan de que sufren el problema del frío y la calefacción "demasiados años". "Este año con una inversión de casi 400 000 euros, los problemas no solo no se han eliminado, sino que se han acrecentado. Seguimos sin una calefacción que funcione, y seguimos sin cambiar las cortinas de aire que sean eficientes, tal y como solicitamos en el proyecto de la obra y tal y como en la última reunión se nos ofreción", han insistido.

Junto al problema del sistema de calefacción, los vendedores han denunciado que llevan desde el mes de octubre soportando unos "cargos enormes" en sus cuenta de la factura del agua, que aseguran que se están cobrando "irregularmente" por parte del Ayuntamiento al que acusan de "dejadez" durante años en la lectura real de los contadores.

Otra de las reclamaciones del colectivo es el "bloqueo de las licitaciones de los puestos", que debería realizarse anualmente según el reglamento de la Plaza de Abastos.

Señalan que llevan "16 meses de retraso" y esta situación hace que la Plaza "cada vez pierda más puestos y clientes, quede más obsoleta y abandonada y sea menos atractiva a los que quieran emprender en ella", han afirmado.

Finalmente, se han referido al problema de la plaga de palomas "que llevan sufriendo "innumerables años" y que "ensucian los puestos, molestan a los clientes y suponen un problema de higiene y salubridad para todos", tal y como ha detallado.