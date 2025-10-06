El comercio de Valladolid lanza 18.400 bonos de 10 euros: así se pueden conseguir

Los bonos podrán solicitarse cada miércoles a través de la web www.valladolidcomercioproximo.es con un máximo de dos por usuario

Comerciantes y el Ayuntamiento de Valladolid ha presentado la nueva edición de la campaña 'Tu Bono Próximo-Otoño', que se desarrollará del 8 de octubre al 12 de noviembre con 18.400 bonos de 10 euros destinados a incentivar las compras en el pequeño comercio de la ciudad. La iniciativa, financiada por la Concejalía de Comercio, Mercados y Consumo, cuenta con la colaboración de Avadeco, Fecosva, la Cámara de Comercio y Unicaja Banco.

El concejal Comercio, Víctor Martín, ha explicado que la campaña tiene como objetivo "apoyar al comercio de proximidad y dinamizar las calles de Valladolid", y ha destacado que esta edición se ha complementado con nuevas actividades promocionales.

Los bonos se podrán solicitar cada miércoles a partir de las 9.00 horas a través de la web www.valladolidcomercioproximo.es. Cada usuario registrado podrá obtener un máximo de dos bonos, válidos durante 72 horas desde su descarga, y deberá mostrar el DNI en el momento de la compra.

En las anteriores ediciones de esta campaña se han canjeado cerca de 200.000 bonos, generando un retorno económico superior a los 8,7 millones de euros en la ciudad.

Coincidiendo con el inicio de esta edición y la celebración del Día de la Hispanidad, el 8 de octubre se lanzará una emisión especial de 5.000 bonos. Además, el fin de semana del 10 y 11 se llevará a cabo la actividad De compras por Valladolid con 'Héroes de la Hispanidad', en la que el comercio saldrá a las calles peatonales con juegos, regalos y animaciones inspiradas en figuras históricas como Cristóbal Colón, los Reyes Católicos o Miguel de Cervantes.

RULETA DE LA HISPANIDAD

Además, quienes presenten un tique de compra de al menos 10 euros, realizado entre el 8 y el 11 de octubre, podrán participar en la 'Ruleta de la Hispanidad' y ganar bonos de 10 euros canjeables en los establecimientos adheridos. También se repartirán 1.000 cuadernos infantiles con ilustraciones de los personajes de la campaña. Los bonos obtenidos en esta promoción serán válidos hasta el 16 de octubre y podrán utilizarse en compras superiores a 30 euros.

Finalmente, durante ese fin de semana, los comercios situados en calles peatonales volverán a exponer sus productos al aire libre, con el fin de acercarse aún más al público y dar visibilidad a la oferta del comercio local. Las bases completas de la campaña y la relación de establecimientos participantes pueden consultarse en la página web www.valladolidcomercioproximo.es.