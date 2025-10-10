Comienza la Feria Ecocultura en Zamora con un centenar de expositores de productos ecológicos y carácter transfronterizo

ZAMORA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Zamora ha inaugurado este viernes la XXI edición de la Feria Ecocultura, un evento con carácter transfronterizo que reúne en la ciudad a más cien expositores que producen en ecológico.

La feria, que está abierta desde este viernes hasta la noche del domingo, cuenta con productores de casi todas las comunidades autónomas, programa actividades para profesionales, showcookings, catas y, como plato especial, una paella gigante el próximo domingo para más de quinientas personas. Se desarrolla en Ifeza y es de entrada libre.

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, ha inaugurado esta feria y ha destacado que "Ecocultura es mucho más que una feria; es un punto de encuentro, un espacio de aprendizaje y un escaparate de la excelencia del sector ecológico, además de un símbolo de cooperación entre España y Portugal".

Organizada por la Diputación de Zamora, con la colaboración de la Junta, Caja Rural de Zamora y otras entidades, la feria mostrará una "amplia oferta" de productos y servicios vinculados al mundo ecológico: alimentos, bebidas, cosmética natural, bioconstrucción, energías renovables, artesanía, calzado y asociaciones de consumidores.

Entre las novedades de esta edición, destaca el Foro Internacional 'Cultivando el futuro: producción ecológica y regenerativa', con la participación de socios de nueve países europeos, así como las actividades infantiles del Proyecto de Huertos Escolares Ecológicos de la Diputación de Zamora y la tradicional paella popular ecológica del domingo, que reunirá a cientos de visitantes en un ambiente de convivencia.

COMPROMISO.

Faúndez ha reiterado que la Diputación de Zamora "mantiene su apoyo decidido al desarrollo rural sostenible y a la economía local, impulsando proyectos que promuevan la sostenibilidad, la innovación y el respeto al medio ambiente".

Finalmente, ha invitado a todos los zamoranos y visitantes a participar en la feria: "Os invito a descubrir, a aprender, a disfrutar y, sobre todo, a apoyar con vuestra presencia a quienes creen en otro modo de producir y de vivir, más justo y más sostenible".