Comienza a funcionar la ZBE en la ciudad de Soria, sin multas en la primera fase

SORIA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Soria inicia este miércoles la Zona de Bajas Emisiones de la ciudad con una primera fase en la que no habrá multas y se llevará a cabo una campaña de información.

La primera fase de Bajas Emisiones Soria (BES) estará centrada en facilitar al máximo los trámites a la ciudadanía, resolver dudas y realizar un trabajo previo con los vehículos y sectores directamente afectados.

La implantación se desarrollará de forma progresiva y con un periodo inicial eminentemente informativo y en ningún caso se tramitarán sanciones, según han señalado desde el Ayuntamiento de Soria.

El Consistorio soriano recuerda que la regulación afecta fundamentalmente a los vehículos que no disponen de distintivo ambiental, por lo que la mayoría del parque móvil podrá acceder con normalidad. La propia web de BES explica que las restricciones se dirigen principalmente a los vehículos más antiguos y contaminantes y que las calles que delimitan el perímetro quedan fuera de las restricciones.

TRABAJO INTERNO.

Durante esta primera fase, el Ayuntamiento realizará un trabajo interno de incorporación de matrículas de los distintos servicios municipales y de aquellos vinculados a la prestación de servicios públicos.

De esta forma, se incluirán los vehículos municipales, Policía, Bomberos, servicios técnicos, almacén, y los correspondientes a empresas concesionarias y servicios como jardines, autobuses urbanos o limpieza, evitando trámites innecesarios posteriores.

Paralelamente, se mantendrán reuniones con sectores directamente implicados, como el de la distribución, para explicar el funcionamiento de BES, atender sus necesidades y buscar fórmulas que simplifiquen la tramitación y permitan incorporar de manera ágil aquellos vehículos sin distintivo que puedan acogerse a las excepciones previstas.

Además, se trabaja la posibilidad de que el propio ayuntamiento se encargue de la inclusión de esas placas de toda la flota de las mencionadas empresas que no tengan distintivo.

ASISTENTE VIRTUAL PARA LAS DUDAS.

La ciudadanos dispondrá desde este jueves de una nueva herramienta de información en la web de BES. Se trata de un asistente basado en inteligencia artificial que permitirá plantear consultas sobre el funcionamiento de la Zona de Bajas Emisiones y obtener información de forma sencilla.

Además, sigue abierto el portal de dudas y sugerencias que también contestará a las personas usuarias.