Comienza la instalación de una solución temporal para cubrir la oquedad de la iglesia de Muriel (Valladolid)

VALLADOLID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La reconstrucción del ábside de la Iglesia de Santa María del Castillo, en Muriel de Zapardiel (Valladolid), ha entrado este viernes en una nueva fase con el inicio de la instalación de una solución temporal para cubrir la oquedad en la fachada, consecuencia del colapso de su ábside ocurrido el pasado 12 de enero.

Esta intervención, previa a los trabajos de reconstrucción, incluye la instalación de una lona y dos andamios, tanto en el exterior como en el interior del templo, han informado a Europa Press fuentes de la Archidiócesis de Valladolid.

La estructura proyectada, para cuyo diseño la Delegación de Patrimonio y Obras del Arzobispado de Valladolid se ha apoyado en especialistas en ingeniería civil y edificios históricos, da respuesta a las necesidades actuales y futuras.

Así, no solo cubrirá la oquedad resultante del derrumbe parcial del ábside, sino que cumplirá una triple función de proteger el interior del templo y las secciones de los muros que quedaron a la intemperie, asegurar la zona afectada por el derrumbe y facilitar un área de trabajo adecuada a los operarios que intervendrán posteriormente en las labores propias de reconstrucción del ábside colapsado.

Esta solución temporal ayudará, además, a terminar de esclarecer las posibles causas del derrumbe, al facilitar a los técnicos una inspección ocular a diferentes alturas tanto de los muros del templo como de la cubierta, han apuntado las mismas fuentes.

ACTUACIÓN "PRIORITARIA"

Para la Delegación de Patrimonio del Arzobispado de Valladolid, que sigue atendiendo otras obras en el conjunto de la Archidiócesis, la reconstrucción de la Iglesia de Muriel de Zapardiel es una actuación prioritaria.

Por ello, en cuanto se ha completado el estudio en profundidad de las necesidades a las que debía dar respuesta esta solución temporal, las condiciones meteorológicas lo han permitido y ha habido en el mercado disponibilidad de los recursos humanos y materiales necesarios, se ha procedido a comenzar su instalación, previamente comunicada a la Junta de Castilla y León al tratarse este templo de un Bien de Interés Cultural (BIC).

Hasta el momento, el Arzobispado de Valladolid ha destinado cerca de 28.000 euros a las actuaciones previas -desescombrado, instalación y alquiler de medios auxiliares- para la reconstrucción del ábside de la Iglesia Parroquial de Santa María del Castillo.

Con los trabajos de este viernes, las actuaciones sobre este templo entran en una nueva fase que proseguirá con la redacción de un proyecto de ejecución para reconstruir el ábside de la Iglesia de Muriel de Zapardiel.

Este proyecto será redactado por la propia Delegación de Patrimonio del Arzobispado de Valladolid, que actualmente cuenta con un equipo de profesionales de la arquitectura y la restauración y experiencia previa en intervenciones similares, procurando que el resultado final reproduzca con la mayor fidelidad posible el ábside original.