Comienza una renovación de tuberías en Puente Ladrillo (Salamanca) que supera en este mandato los 20 kilómetros

Renovación de tuberías. - AYUNTAMIENTO

SALAMANCA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca ha comenzado las obras de renovación de 600 metros de tuberías en la calle Nueva Guinea del barrio Puente Ladrillo, entre las calles Fuenteguinaldo y Sicilia, que supone que lo ejecutado y comprometido durante el actual mandato supere los 20 kilómetros de longitud en 110 calles.

Este hecho da continuidad al periodo entre 2019 y 2023, cuando se renovaron cerca de 21,5 kilómetros de tuberías en 106 calles de la ciudad.

Por tanto, este mandato ya se ha batido el "récord histórico" en el número de calles que tendrán renovadas redes de abastecimiento de agua y con los proyectos previstos para 2027 también se batirá el récord histórico de un mandato municipal en el número de kilómetros renovados, como ha subrayado el Consistorio salmantino en un comunicado recogido por Europa Press.

La calle Nueva Guinea es una de las quince calles de los barrios Prosperidad, Blanco y Puente Ladrillo cuyas tuberías se renuevan este verano con una inversión total en torno a 730.000 euros.

En el caso de los barrios Blanco y Puente Ladrillo, las obras están cofinanciadas en casi un 80 por ciento por la Junta a través del Fondo de Cooperación Económica Local General de la Consejería da la Presidencia.

Antes de final de año se renovarán otros dos kilómetros de tuberías de 20 calles de los barrios Pizarrales, Garrido, San Cristóbal, San Esteban y Fontana. Y en la actualidad se acomete la renovación de tuberías en la calle Libreros y en el barrio La Vega.

En todas ellas se incluye la renovación de las acometidas domiciliarias y la instalación de bocas de riego, hidrantes contraincendios, ventosas cuando resulte necesario, así como pozos de limpia y desagüe.