Comienza este viernes la primera operación especial de la DGT ya que se esperan 12,5 millones de desplazamientos en CyL

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VALLADOLID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico ha puesto en marcha la Operación Verano 2026 para dar cobertura a más de 12,5 millones de desplazamientos que se esperan por las carreteras de Castilla y León, con cuatro operaciones especiales, la primera de ellas comenzarán este viernes, 3 de julio, a las 15 horas y se prolongará hasta las 24 horas del domingo 5.

Entre el 1 de julio y el 31 de agosto se esperan más de 12,5 millones de movimientos de largo recorrido por carretera en Castilla y León, de los que casi seis millones se concentrarán en el mes de julio y más de siete millones en agosto.

La previsión supera en un 3,7 por ciento la cifra de desplazamientos del verano pasado, cuando por primera vez se superaron los 12 millones en Castilla y León.

Para el primer dispositivo especial que comienza este viernes la previsión es que se registren hasta el domingo, 5 de julio, 531.000 desplazamientos de largo recorrido por la Comunidad.

Los siguientes operativos especiales tendrán lugar del 31 de julio al 2 de agosto; de 14 al 16 de agosto y l operación de retorno del verano, del 28 al 31 de agosto.

ECLIPSE.

Como novedad, este año el dispositivo de verano incorpora una planificación específica para gestionar la movilidad motivada por el eclipse total de sol del próximo 12 de agosto, que previsiblemente generará importantes movimientos hacia lugares comprendidos en la franja de visualización del cien por cien, con elevadas concentraciones de vehículos y personas en los puntos de observación

Aunque este fenómeno astronómico excepcional podrá observarse desde todo el territorio nacional, solo será visible en su totalidad en una amplia franja que atraviesa Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares.

CAMPAÑAS.

Coincidiendo con el incremento de la movilidad del verano, la DGT reforzará la vigilancia sobre aquellos factores asociados a una mayor siniestralidad vial y así se mantendrá la campaña específica de vigilancia de motocicletas en fines de semana, con especial atención al cumplimiento de los límites de velocidad, adelantamientos, utilización correcta del casco y resto de comportamientos de riesgo.

Además, entre los días 13 y 19 de julio se desarrollará la campaña especial de vigilancia y control del consumo de alcohol y drogas, y se intensificará la realización de pruebas preventivas tanto en vías convencionales como en autopistas y autovías.

Posteriormente, de 17 y 23 de agosto, se llevará a cabo una nueva campaña específica de control de velocidad, un factor de riesgo que está presente en Castilla y León en el 22 por ciento de los casos con víctimas mortales.