Comienzan las obras para convertir El Castillo de Monzón (Palencia) en un centro cultural polivalente

Armisén, durante su visita visita al Castillo de Monzón. - DIPUTACIÓN

PALENCIA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Castillo de Monzón de Campos se convertirá en un "gran" centro cultural polivalente una vez que finalicen los trabajos de remodelación impulsadas por la Diputación de Palencia con las que pretende convertir esta fortaleza, "símbolo del patrimonio institucional", en un referente cultural, turístico y económico para la localidad en la que está ubicado y para toda la provincia.

"Ponemos al servicio de los palentinos un espacio vivo capaz de atraer visitantes, generar actividad y reforzar la identidad histórica del territorio", tal y como ha destacado la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, durante una visita al comienzo de las obras.

Además del apoyo de la Diputación, que también se ha encargado de la redacción del proyecto, esta intervención está financiación del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, a través del 2 por ciento Cultural, por importe de 1.321.321 euros, (equivalente al 60 por ciento del proyecto de 2,26 millones) y cuenta también con la una subvención por parte de la Junta 575.000 euros.

La actuación fue adjudicada el pasado 30 de marzo con un plazo de ejecución de 18 meses. Unas obras de "gran complejidad técnica" debido al valor histórico y patrimonial del inmueble, tal y como ha subrayado el arquitecto de la institución provincial ,José Antonio González.

Por su parte, el alcalde de Monzón, Mariano Martínez, ha reiterado su agradecimiento y su satisfacción por el inicio de unos trabajos que han supuesto el final de "muchos años de sufrimiento y frustración del pueblo al ver su principal enclave turístico permanecía cerrado".

La intervención permitirá culminar el proceso de recuperación de la fortaleza y adecuarla como un moderno centro cultural polivalente, compatible con la conservación de uno de los monumentos más representativos del patrimonio de la provincia.

Armisén ha repasado también las actuaciones más destacadas realizadas en los últimos años en el Castillo como restauración de elementos estructurales ejecutada en 2008, que permitió la construcción de nuevos forjados interiores y la incorporación de dos núcleos de comunicación vertical; la rehabilitación del cuerpo amurallado exterior en 2009, con la consolidación de la barbacana, la reconstrucción de lienzos de muralla y la creación de una plataforma transitable alrededor del castillo; así como la instalación de nuevas carpinterías exteriores, la ejecución de las redes de saneamiento, abastecimiento y suministro eléctrico y el acondicionamiento de la Torre del Homenaje.

A través de estas intervenciones, el edificio dispone actualmente de las principales conexiones de instalaciones, si bien su interior permanece completamente diáfano y sin acabados, lo que hace necesaria una nueva fase de obras para hacerlo plenamente funcional, ha explicado la presidenta.

La reforma prevista tiene como objetivo adaptar el Castillo de Monzón a su nuevo uso como Centro Cultural, dotándolo de los espacios, instalaciones y acabados necesarios, siempre desde el máximo respeto a los valores históricos y arquitectónicos del conjunto.

PERCEPCIÓN ORIGINAL

Uno de los aspectos más relevantes del proyecto será la eliminación de la crujía exterior situada en el lateral este del antiguo cuerpo de edificaciones de servicio.

Esta actuación permitirá recuperar la percepción original de la Torre del Homenaje, favoreciendo que emerja directamente del terreno natural, tal y como establece el Plan director del Castillo de Monzón para lograr una mejor integración del monumento en su entorno.

Asimismo, el interior del edificio será acondicionado para acoger la nueva actividad cultural mediante la creación de aseos accesibles, la compartimentación de espacios con mamparas acristaladas, nuevos revestimientos, pavimentos de piedra caliza y madera, falsos techos, barandillas y pasarelas metálicas, además de nuevas puertas de acceso que combinarán materiales contemporáneos, como el acero corten y el acero inoxidable, con el respeto por la arquitectura histórica del edificio.

La intervención también contempla la adecuación de la planta sótano para albergar espacios expositivos y dependencias de servicio, con nuevos cerramientos, pavimentos y acabados específicos para cada uso.

En el patio interior se actuará sobre la configuración actual mediante la demolición del espacio porticado lateral, la renovación del pavimento y la incorporación de nuevos acabados que mejorarán la funcionalidad y la calidad ambiental de este espacio.

Por último, el proyecto incluye la urbanización del entorno inmediato del castillo, con la ejecución de una cubierta vegetal mediante sistema de sedum tapizante, la formación de taludes naturales, una nueva red de drenaje perimetral y una rampa de acceso integrada mediante elementos de acero corten.

El futuro Centro Cultural contribuirá a reforzar la oferta cultural y turística de la provincia, dinamizará el municipio y permitirá devolver el uso público a un edificio de extraordinario valor histórico, consolidándolo como uno de los grandes referentes patrimoniales de Palencia.

Actuaciones anteriores El Castillo de Monzón, propiedad de la Institución provincial, es una fortaleza importante dentro de la arquitectura defensiva y del patrimonio de la provincia de Palencia, y su objetivo es recuperarla y convertirla en un Centro Cultural Polivalente de referencia.

Para ello, ya se han llevado a cabo varias actuaciones de relevancia para mantener el edificio, como la ejecución del proyecto para la puesta en valor de la Torre del Homenaje, que ha supuesto una inversión de 348.100 euros de los que la Institución aportó con fondos propios 186.100 y el resto fue financiado por la Junta de Castilla y León.

A ello, hay que sumar el diseño y concepto del desarrollo tecnológico de la musealización, con un importe de 7.502 euros, y las actuaciones de la asesoría para el diseño, desarrollo de contenidos y redacción de memoria para medios audiovisuales del Castillo de Monzón por importe de 12.221 euros.

Previo a todas estas actuaciones se realizó el acondicionamiento de la instalación del suministro de red eléctrica para llevar la luz al Castillo. Para ello, fue necesario la instalación de un centro de transformación y la conexión de la red de distribución de Iberdrola.

También se ha sustituido la conducción en la Línea de Alta Tensión subterránea existente y la modificación del Centro de Transformación de superficie subterránea con una inversión de 119.585 euros.

Igualmente, se ha dotado de una nueva red de saneamiento y una nueva acometida de abastecimiento de agua potable, y se ha renovado el firme y la mejora de la señalización en la carretera de acceso.