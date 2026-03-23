Comienzan las obras en la estación Segovia-Guiomar para ganar 180 plazas de aparcamiento provisional

Máquinas de la Diputación allanan el terreno vecino a la estación de Segovia-Guiomar. - AYUNT. DE SEGOVIA

SEGOVIA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las máquinas de la Diputación de Segovia han comenzado a trabajar en una parcela sin urbanizar aneja a la estación AVE Segovia-Guiomar para habilitarla como zona de aparcamiento provisional, con capacidad de unas 180 plazas, en una intervención de presupuesto estimado en 38.000 euros.

La actuación busca paliar el déficit de plazas de estacionamiento que existe en la estación, donde hasta ahora se estaciona en terrenos alrededor de la instalación, no acondicionados para ello, que presentan un estado deplorable tras las lluviuas de invierno y que son de titularidad privada. Con esta intervención se intenta prevenir, además, la disminución de plazas que se producirá cuando arranquen las próximas obras de ampliación del aparcamiento que tiene previsto acometer ADIF.

El espacio en el que se va a intervenir tiene una superficie de 3.610 metros cuadrados. El acondicionamiento del terreno se realizará mediante un tratamiento granular, una solución que permite preparar el suelo de forma rápida para su uso como aparcamiento sin necesidad de una urbanización convencional. Una vez concluidos los trabajos, el espacio ofrecerá alrededor de 180 plazas adicionales para los usuarios de la estación, tanto de la capital como de la provincia.

La iniciativa es el resultado de un acuerdo entre el Ayuntamiento de Segovia y la Diputación, que hace unos días firmaron el alcalde José Mazarías y el presidente de la institución provincial, Miguel Ángel de Vicente. El convenio firmado da cobertura legal a la intervención y define el reparto de responsabilidades entre ambas administraciones.

El Ayuntamiento ha asumido la parte más administrativa y logística del proyecto: ha suscrito los contratos de arrendamiento con los propietarios de la parcela, ha autorizado el uso provisional del suelo y ha tramitado las autorizaciones necesarias. Además, correrá con el coste de los áridos y demás materiales necesarios para el acondicionamiento, un gasto estimado de entre 15.000 y 20.000 euros.

La Diputación Provincial, por su parte, se encarga de los trabajos previos de desbroce y aporta la maquinaria necesaria para preparar el terreno. Entre los equipos movilizados figuran una motoniveladora, un rodillo compactador, una retroexcavadora mixta o pala cargadora y un camión. La aportación de medios materiales y técnicos por parte de la Diputación está valorada en torno a los 18.000 euros.

En total, la inversión conjunta de ambas administraciones ronda los 35.000 a 38.000 euros para una solución provisional que da respuesta a una demanda real de los viajeros habituales del servicio ferroviario de Alta Velocidad que une a Segovia con Madrid y Valladolid.