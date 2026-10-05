Comienzan las obras del Museo del Ferroviario de Cistierna (León) con 117.000 euros de inversión

Archivo - Interior del Museo del Farroviario de Cistierna. - DIP LEÓN - Archivo

LEÓN 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las obras para la reforma del Museo del Ferroviario de Cistierna han comenzado con el objetivo de conectar mediante una rampa accesible la galería del ferroviario existente con un almacén, un aseo y una zona destinada a la venta de recuerdos y otros objetos artísticos.

La intervención, impulsada por la Diputación de León con una inversión de 117.000 euros y un plazo de ejecución de seis meses, permitirá mejorar la capacidad de acogida de los visitantes del museo y de los usuarios de la Oficina de Turismo de Cistierna.

Está actuación se incluye dentro del eje 2 del Plan de Sostenibilidad Turística en la Montaña de Riaño, 'Crear y mejorar los equipamientos turísticos de Montaña de Riaño' y permitirá mejorar la calidad de la visita al museo y de la atención e información al usuario de la oficina de turismo, así como difundir los atractivos turísticos del municipio.

El Plan, suscrito por la Diputación de León, la Secretaría de Estado de Turismo y la Consejería de Cultura y Turismo de Castilla y León, permitirá desarrollar un modelo turístico basado "en la sostenibilidad, la tecnología y la capacidad de gobernanza del destino, con el fin de diversificar la oferta turística, generar empleo y asentar población en el territorio".